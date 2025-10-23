Kako najlakše ukloniti i najupornije mrlje s trpezarijskih stolica

Stolice u trpezariji često su izložene raznim vrstama mrlja – od kafe i vina do umaka i sladoleda. Iako je najbolje reagovati odmah, svakodnevne obaveze ponekad to otežavaju. Međutim, postoje efikasni načini za uklanjanje čak i starih mrlja, bez obzira na to koliko su dugo prisutne.

Priprema pre čišćenja

Pre nego što započnete čišćenje, proverite etiketu za održavanje na stolici ili upute proizvođača. Različiti materijali zahtevaju različite pristupe čišćenju. Na primer, plastične stolice su obično jednostavne za čišćenje, dok se kod kože treba koristiti isključivo sredstva namenjena za njegu kože, jer vlaga može oštetiti površinu. Takođe, kod svetlih tkanina mogu se pojaviti mrlje od minerala iz vode, pa je u tom slučaju najbolje koristiti destilovanu vodu i uvek ravnomerno navlažiti celu površinu.

Potrebni materijali

Dve ili više krpa od mikrovlakana

Četkica za zube ili mekana PVC četka

Blagi deterdžent za suđe

Po potrebi: raspršivač, destilovano alkoholno sirće, vodonik peroksid, soda bikarbona, komercijalno sredstvo za uklanjanje mrlja ili alkohol

Čišćenje mrlja deterdžentom za suđe

Ovo je najblaži, ali vrlo efikasan način za uklanjanje starih mrlja. Upotrebite običan deterdžent bez mirisa i dodataka.

Navlažite mrlju vlažnom krpom.

Nanesite malu količinu deterdženta i lagano utrljajte u tkaninu pomoću četkice za zube.

Nakon nekoliko minuta prebrišite čistom, vlažnom krpom i uklonite višak sapunice.

Po potrebi ponovite lagano trljanje, ali pazite da ne oštetite vlakna.

Na kraju isperite krpu, ocedite višak vode i obrišite sve tragove sapuna.

Osušite suvom krpom i ostavite stolicu da se prirodno osuši.

Deterdžent i sirće – moćna kombinacija

Alkoholno sirće pojačava učinak deterdženta i uklanja neugodne mirise. Pre nego što nanesete smesu na celo sedište, testirajte je na neupadljivom delu.

U bočicu s raspršivačem ulijte 1 šolju vode, 1/4 šolje alkoholnog sirćeta i mali mlaz deterdženta.

Dobro protresite i raspršite po mrlji – dovoljno da površina bude vlažna, ali ne natopljena.

Ostavite nekoliko minuta da deluje, a zatim lagano istrljajte četkicom.

Obrišite čistom, vlažnom krpom, a potom osušite suvom.

Ostavite da se potpuno osuši na vazduhu.

Vodonik peroksid za bele stolice

Vodonik peroksid je odličan za tvrdokorne i stare mrlje – posebno one od krvi – no koristite ga isključivo na belim ili svetlim tkaninama, jer može izbeliti tamne tonove.

Navlažite mali deo krpe vodonik peroksidom.

Tapkajte po mrlji dok ne izbledi.

Obrišite ostatke čistom krpom namočenom u vodu.

Na kraju posušite suvom krpom i ostavite da se osuši.

Komercijalni odstranjivači mrlja

Sredstva namenjena za tepihe i tapacirani nameštaj mogu ukloniti i najtvrdokornije mrlje. U zavisnosti od nivoa zaprljanosti, možete tretirati samo određeno mesto ili celo sedište. Uvek se pridržavajte uputstava proizvođača – posebno vremena delovanja. Nakon toga lagano istrljajte spužvom ili mekanom četkom te uklonite višak proizvoda čistim, vlažnim krpama ili parnim čistačem.

Masne mrlje

Kod masnih i uljanih mrlja prvo ih pospite sodom bikarbonom ili skrobom (npr. kukuruznim) kako bi upili višak masnoće. Ostavite da stoji najmanje 30 minuta, zatim usisajte ili iščetkajte prah. Nakon toga operite mrlju deterdžentom za suđe i vodom prema gore navedenim koracima.

Mrlje od tinte

Mrlje od hemijske olovke ili trajnog markera najteže se skidaju bez pomoći rastvarača. Lagano ih tapkajte alkoholom ili acetonom, ali najpre testirajte materijal na skrivenom delu. Ako niste sigurni, prepustite to profesionalnom čišćenju.

Saveti za dugotrajniju čistoću

Ako želite da stolice ostanu uredne duže vreme, razmislite o perivim presvlakama koje možete jednostavno skinuti i ubaciti u veš mašinu. Za dodatnu zaštitu sedišta možete koristiti sprej s impregnacijom protiv mrlja, koji sprečava da tečnost odmah upije u tkaninu. Ipak, čak i s takvom zaštitom, ključno je da svaku mrlju obrišete što pre – jer što duže stoji, to je teže ukloniti.

Uz malo strpljenja i pravilan pristup, vaše stolice u trpezariji mogu ponovo izgledati sveže, čisto i elegantno, baš kao prvog dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com