Kako očistiti lajsne od parketa ili laminata? Samo jedna jeftina namirnica učiniće da izgledaju kao nove

Lajsne od parketa i laminata biće opet kao nove. Bez mnogo muke soda bikarbona ih odlično čisti, zasijaće bez ogrebotina.

Lajsne od parketa ili laminata se često previđaju tokom redovnog čišćenja. Međutim, ogrebotine se lako mogu nakupiti i učiniti da soba izgleda prljavo.

Lajsne se lako previde zbog svog nezgodnog niskog položaja pored poda. To znači da se često zanemaruju tokom rutinskog čišćenja. Veoma je uobičajeno da se slučajno udari o lajsne obućom ili predmetima. To može brzo prouzrokovati pojavu ogrebotina.

Ogrebotine se često mešaju sa prljavštinom. One su zapravo mrlje na bazi ulja koje mogu duboko prodreti u zaštitni sloj i postati prilično teške za pomeranje bez oštećenja materijala. Lajsne obično imaju sjajnu završnu obradu i čak će se i najmanja prljavština zaista videti na njima i učiniti da prostor izgleda prljavo.

Ključno je da se ove vrste ogrebotina ne napadaju previše agresivno, jer su izrađene od drveta ili plastike i svako grubo ribanje može ostaviti dubok trag u lajsni.

Ipak, stručnjaci za čišćenje u MDF Skirting Moldings otkrili su da rešavanje ogrebotina ne zahteva mnogo truda ili bilo kakve specijalizovane proizvode. Potrebna vam je samo soda bikarbona.

Soda bikarbona ima blago grubu teksturu jer se sastoji od nežnih kristala. A kada je primenite na ogrebotinama, pažljivo će ukloniti ostatke prljavštine. Neće ogrebati boju ili sjajnu završnu obradu. To znači da možete temeljno očistiti svoje lajsne bez ikakvog rizika od oštećenja.

Soda bikarbona je takođe blago alkalna, što je čini odličnom za uklanjanje masnih mrlja, tako da ćete posao završiti za samo nekoliko minuta.

Kako održavati lajsne čistim pomoću sode bikarbone

Jednostavno pomešajte dva dela sode bikarbone u posudi sa jednim delom tople vode.

Umočite sunđer ili krpu od mikrofibera u smesu za čišćenje. Ako želite, možete uzeti i magičnu gumicu umesto krpe ili sunđera ako je imate pri ruci.

Utrljajte rastvor u sve mrlje na vašoj lajsni kružnim pokretima dok mrlja ne nestane.

Obrišite ostatke sode bikarbone blago vlažnom krpom. Vaše lajsne lajsne od parketa ili laminata bi sada trebalo da izgledaju znatno čistije uz minimalan napor.

