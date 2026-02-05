Kako očistiti šporet sa ravnom pločom? Zablistaće kao nov za par minuta

Kad krenete da čistite šporet sa ravnom pločom proverite da li je ploča u hladna , a zatim je detaljno prebrišite sunđerom i nežno trljajte.

U poslednje vreme sve češće se koristi električni šporet sa ravnom pločom koja je napravljena uglavnom od stakla ili keramike, dok oni staromodni sa ringlama polako odlaze u prošlost.

Pored mnogih drugih kvaliteta koje imaju ovakvi šporeti, većinu domaćica oduševiće to što se veoma jednostavno čiste, neuporedivo lakše od onih starih ili plinskih. Biće vam potrebno svega nekoliko minuta, piše Stvar ukusa.

Evo kako možete očistiti šporet sa ravnom pločom. Svaki dan ga nakon upotrebe jednostavno prebrišite vodom i sunđerom, a jednom nedeljno ga detaljno izribajte.

Biće vam potrebno sledeće:

Topla voda

sunđer

sredstvo za čišćenje ovakvih šporeta

papirni ubrusi

pamučna krpica

i po potrebi žica za ribanje.

Čišćenje šporeta sa ravnom pločom

Za početak umočite sunđer u toplu vodu sa deterdžentom pa pokupite sve nakupljene prljavštine i masnoće. Pre nego što krenete sa čišćenjem proverite da li je ploča u potpunosti hladna , a zatim je detaljno prebrišite sunđerom i nežno trljajte.

Nakon toga, prebrišite ploču tako da je u potpunosti osušite, da na njoj ne bude ni kapi vode.

Kad ste posušili ploču, vreme je da nanesete sredstvo za čišćenje i lagano kružnim pokretima izribate sve nakupljene prljavštine. Ako su se stvorile tvrdokorne mrlje koje ne možete ukloniti sunđerom iskoristite žicu za ribanje ili metalnu špatulu.

Nakon ribanja uklonite tragove sredstva za čišćenje papirnim ubrusima i to kružnim pokretima kao da nanosite vosak za poliranje.

Nakon toga vaše čišćenje je gotovo, a šporet sa ravnom pločom bi trebalo da se blista.

