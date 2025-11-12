Kako oprati požutele jastuke? Jednostavan trik briše sve fleke, blistaće kao da su tek kupljeni

Kako oprati požutele jastuke? Isprobajte trik sa sodom, hidrogenom i deterdžentom – rezultat će vas oduševiti!

Kako oprati požutele jastuke kad ni posle nekoliko pranja ne uspevate da uklonite onu upornu, iritantnu žutu boju?

Deluju nehigijenski, staro i zapušteno, a vi se pitate da li je vreme da ih bacite. Ali ne žurite! Postoji jednostavan trik koji briše sve fleke i vraća im svežinu – blistaće kao da su tek kupljeni. Bez izbeljivača, bez ribanja, bez muke. Samo pametan potez koji menja sve.

Zašto jastuci nikad nisu beli kao pre?

Mnogi ljudi imaju ovaj problem i kažu da, uprkos čestom i detaljnom pranju, uvek se nekako dogodi da jastuci i dalje ostanu žućkasti. Ta uporna boja ne samo da izgleda nehigijenski, već stvara i osećaj da su jastuci stari i zapušteni, čak i kada su relativno novi. Drugim rečima, nikada nisu beli kao u prvim danima nakon kupovine.

Ima li rešenja?

Postoji trik koji briše fleke, vraća svežinu i čini da jastuci ponovo zablistaju – bez izbeljivača, bez ribanja, bez muke.

Domaći trik koji briše žutilo bez muke

Vlasnica profila „Mamina čarolija“ na Instagramu otkrila je svoj recept kako savršeno oprati jastuke da ponovo budu beli i mekani.

„Uz ovu kombinaciju moji su jastuci nakon pranja konačno kao novi, a nisam u to uložila puno truda“, rekla je i otkrila da je za ovu akciju potrebno postaviti program pranja prema preporukama proizvođača, a u fioku za deterdžent dodati:

80 g sode bikarbone;

80 ml tropostotnog hidrogena;

80 ml deterdženta za pranje veša.

Nakon pranja, ako imate mašinu za sušenje, osušite jastuk na programu za stvari s punjenjem i ubacite vunene kuglice za dodatnu mekoću i brže sušenje. Ako sušite na vazduhu, sačekajte vetrovit dan, piše Super Žena.

Ako ste se pitali kako oprati požutele jastuke i konačno ih vratiti u stanje svežine i beline, sada znate da rešenje postoji – i da je jednostavno. Uz trik koji koristi samo nekoliko sastojaka, bez izbeljivača i ribanja, jastuci mogu ponovo izgledati kao novi. Ne morate ih bacati niti skrivati ispod navlaka — dovoljno je da isprobate proverenu kombinaciju i uživate u čistom, mirisnom snu.

