Kako osušiti veš u sobi tokom zime: Ovaj trik s peškirom garantuje duplo kraće vreme sušenja

Jednostavan trik sa običnim frotirnim peškirom postao je viralni spas za svakoga ko nema mašinu za sušenje veša, a želi da izbegne vlagu i neprijatne mirise u svom domu. Sve što vam je potrebno već imate kod kuće!
Brzo sušenje bez struje – sa peškirom
Kada sušenje odeće postane prava borba, postoji iznenađujuće jednostavno rešenje koje ne zahteva ni mašinu za sušenje veša niti dodatne troškove za struju. Sve što vam je potrebno je veliki, čist i suv frotirni peškir.
Postupak je veoma jednostavan: raširite peškir, stavite na njega komad mokrog veša, zatim ga urolajte kao kobasicu i čvrsto zategnite. Tkanina peškira će upiti višak vode iz odeće, a nakon nekoliko minuta odeća će biti znatno suvlja i spremna za kačenje – čak i u zatvorenom prostoru.
Idealno rešenje za hladne i kišne dane
Ova metoda sušenja praktična je, brza i potpuno ekološka jer ne koristi električnu energiju. Posebno je korisna u zimskim mesecima ili tokom kišnih dana, kada se odeća teško suši na zraku.
Saveti za brže sušenje rublja u stanju
Da bi rezultat bio što bolji, stručnjaci preporučuju da prostor u kojem sušite rublje bude topao i prozračan. Povremeno otvaranje prozora pomaže u uklanjanju viške vlage i stvaranju plesni. Ako imate ventilator ili ovlaživač vazduha, uključite ih nakratko – da biste dodatno ubrzali cirkulaciju vazduha i sušenje tkanine.
Takođe, već u fazi pranja možete pomoći procesu: u mašini za pranje veša koristite visoku brzinu centrifuge kako bi odeća izašla s minimalnom vodom.
Trik za posteljinu i peškire
Kod većih poput posteljine ili peškira, preporučuje se da ih presavijete na pola i okrenete nakon nekoliko sati kako bi se ravnomerno osušili. Najbolje vreme za sušenje je tokom dana, kada je temperatura viša, a vazduh bolje cirkuliše.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com