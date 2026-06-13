Golubovi se jedino ovoga plaše: Stavite ga na terasu i zauvek će pobeći glavom bez obzira!

Kako oterati golubove sa terase bez hemije i skupih sprava? Ovaj trik je besplatan, a ptice beže već prvog dana.

Mnogi se svakodnevno pitaju kako oterati golubove sa terase na prirodan i jednostavan način. Ako vas ovi nepozvani gosti redovno uznemiravaju, ostavljajući nered i buku baš onda kada želite da uživate u kafi, postoji rešenje koje ne zahteva skupe preparate.

Sve što vam je potrebno verovatno već imate u svojoj kuhinji, a ovaj trik je toliko delotvoran da će ptice vašu terasu zaobilaziti u širokom luku. Saznajte koji je to jednostavan metod uz koji ćete konačno imati mir, bezbedno i zauvek.

Golubovi nisu slučajni gosti

Pre nego što krenete u „akciju“, morate razumeti svog protivnika. Golubovi se uvek vraćaju na isto mesto jer su ga već „obeležili“ kao sigurnu zonu.

Ako su jednom svili gnezdo na vašoj klimi ili terasi, mirisom i tragovima šalju signal drugim jatima da je to mesto idealno za boravak. Zato samo čišćenje često nije dovoljno – ptice će se vratiti čim okrenete leđa.

Da biste ih trajno zaustavili, morate prekinuti njihovu rutu, a tu na scenu stupaju provereni trikovi za efikasnu zaštitu balkona.

1. Aluminijumska folija: Jeftin trik koji ih tera u beg

Ovo je metoda broj jedan za sve koji žele da oteraju golubove uz minimalan trošak. Jednostavno iscepkajte aluminijumsku foliju na duže trake i okačite ih na ogradu, klima uređaj ili prozorsku dasku.

Zašto pali? Sjaj koji folija baca na suncu i tiho šuškanje na vetru golubovima deluju kao alarm. Njihov vid je izuzetno razvijen, a ovakve reflektujuće površine ih zbunjuju i dezorijentišu.

2. Šareni elementi koji „igraju“ na vetru

Iznad ograde zategnite tanak kanap i okačite trake od starih kesa, nepotrebne CD-ove ili plastične vetrenjače. Pokret i odsjaj ovde rade dvostruki posao.

Savet: Isti efekat daju i naduvani baloni na kojima ste markerom nacrtali velike „oči“. Golubovi u njima prepoznaju potencijalnog grabljivca i instinktivno izbegavaju to područje.

3. Miris koji golubovi ne podnose

Ovo je korak koji mnogi preskaču, a zapravo daje najbolje rezultate. Iako golubovi nemaju najistančanije čulo mirisa, izuzetno burno reaguju na intenzivne i ljute mirise.

Možete napraviti i prirodni sprej:

voda

sirće

dve kašike ljute paprike

Poprskajte ogradu jednom nedeljno i jato menja adresu. Trikovi protiv golubova bazirani na mirisu rade jer napadaju njihova najosetljivija receptorska mesta na nogama.

4. Plastične bodlje i mreža za „najupornije“

Ako su golubovi ipak odlučili da ignorišu sve prethodne metode, vreme je za „tešku artiljeriju“.

Plastični šiljci: Birajte isključivo plastične, tupe bodlje. One ptice samo sprečavaju da slete, ne povređuju ih, a vama štede živce. Postavite ih na ogradu, gornji deo klima uređaja i prozorske daske.

Ribarska mreža: Ako imate nadstrešnicu ili balkon gde se redovno zavlače, ribarska mreža razvučena preko tog prostora je „kraj priče“. Ona fizički zatvara pristup, a pošto je tanka, gotovo je nevidljiva i ne narušava izgled vaše terase.

Greške koje pravite dok pokušavate da oterate golubove

Hranite ih posredno – mrvice za vrapce završe kod golubova

Ne čistite izmet odmah, pa se miris zadržava i privlači nova jata

Koristite samo jednu metodu, umesto da kombinujete dve ili tri

Zaboravljate na klima jedinicu, koja je njihovo omiljeno gnezdilište

I za kraj – budite uporni!

Golubovi su izuzetno naviknuta bića, ali uz malo truda i prave metode, njihovo proterivanje postaje lako. Isprobajte ove prirodne trikove i videćete da je odgovor na pitanje kako oterati golubove sa terase zapravo veoma jednostavan.

Kada jednom shvate da njihovo „omiljeno mesto“ više nije sigurno ni prijatno, ubrzo će potražiti drugu lokaciju, a vama ostaje mirna i čista terasa za uživanje.

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