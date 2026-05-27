Ose će bežati kao lude iz vašeg dvorišta: Treba vam samo 1 stvar iz kuhinje da se rešite napasti

Pitate se kako oterati ose sa terase, a da ne mašete rukama kao da dirigujete orkestru? Sve što vam treba leži u kuhinjskom ormariću, košta manje od kafe i miriše bolje od svakog spreja. Ose imaju izuzetno osetljiv njuh i određeni mirisi ih bukvalno teraju u suprotnom pravcu.

Trik se zove karanfilić. Da, taj isti začin koji bacate u kuvano vino. Ose ga ne podnose. Miris eugenola, koji karanfilić oslobađa, njima je ono što je nama amonijak.

Kako oterati ose pomoću karanfilića i jednog limuna

Uzmite jedan limun, prepolovite ga, i u svaku polovinu zabodite desetak karanfilića. To je sve. Stavite ih na sto na terasi, kraj cvetnih saksija ili pored mesta gde ručate napolju. Limun pojačava efekat svojom kiselošću, a karanfilić radi glavni posao.

Jedna polovina limuna drži dejstvo dva do tri dana, posebno kada je vrelo. Kada limun počne da se suši, baciite ga i napravite novi. Cena cele operacije: oko 50 dinara po danu.

Zašto ovo radi bolje od spreja

Sprejevi ubijaju jednu osu, ali ne rešavaju problem. Roj se vraća, jer ih ne plaši trag mrtve jedinke. Karanfilić, nasuprot tome, šalje hemijsku poruku celom roju da je teren neprijateljski. Ose menjaju rutu leta i traže drugo mesto za hranu.

Šta privlači ose na vašu terasu

Pre nego što ih terate, eliminišite razlog zašto su uopšte došle. Slatki sokovi, zrelo voće i otvoreno meso na roštilju su njihova omiljena meta. Otvorena konzerva piva pored ležaljke je doslovno poziv za ručak.

Pokrijte hranu peškirom čim je iznesete napolje. Čaše sa sokom držite poklopljene. Kantu za smeće sa voćnim ostacima ne ostavljajte pored kuće, već je odmaknite barem deset metara dalje.

Koji još mirisi teraju ose

Pored karanfilića, postoji nekoliko biljaka koje rade istu stvar. Posadite ih u saksije i imaćete trajnu zaštitu:

Bosiljak, posebno onaj sa krupnim listom

Nana, koja dodatno odbija i komarce

Lavanda, idealna za sunčane balkone

Citronela, klasik protiv letećih insekata

Ako nemate strpljenja za sadnju, kupite eterično ulje karanfilića ili nane. Nekoliko kapi na vlažnu krpu, krpu na sto, i terasa je vaša.

Čega se kloniti dok pokušavate da se rešite osa

Mahanje rukama je najgore što možete da uradite. Osa to tumači kao napad i ubada u samoodbrani. Sedite mirno, sklonite slatko piće u stranu, i polako se udaljite ako se previše približi.

Parfemi sa cvetnim notama takođe privlače ose. Ako planirate da ručate napolju, preskočite parfem tog dana. Šarena odeća sa cvetnim šarama deluje na njih kao reklama za med. Birajte svetlije, jednobojne kombinacije.

Šta da uradite ako pronađete gnezdo

Ako primetite gnezdo na strehi ili u žbunu, ne dirajte ga sami. Pozovite komunalnu službu ili specijalizovanu firmu. Pokušaj samostalnog uklanjanja gnezda sa stotinak besnih osa završava se loše u devet od deset slučajeva.

Kako ste se vi do sada borili sa osama na terasi, i koja domaća fora vam je upalila bolje od skupih sprejeva?

