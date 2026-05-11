Kako otpušiti sudoperu brzo i lako: Ni sirće ni soda ne rade posao kao ova 1 stvar iz frižidera

Kako otpušiti sudoperu bez sirćeta i sode? Postoji jeftin trik koji radi za 5 minuta, a sve što vam treba već stoji u frižideru.

Pitate se kako otpušiti sudoperu kad voda počne da se zadržava, a iz odvoda kulja neprijatan miris? Sirće i soda bikarbona ne rade uvek čuda. Postoji jedan trik koji kruži TikTokom i ima milionske preglede, a sve što vam treba stoji u frižideru – kockice leda. Da, baš tako jednostavno.

Kuhinja ostaje besprekorna samo ako vodite računa o mestima koja obično zanemarujemo. Odvod je prvi na toj listi. Tamo se godinama talože ostaci hrane, masnoća i bakterije koje stvaraju onaj specifičan, kiselkast miris.

Led deluje mehanički – tvrde kockice udaraju o zidove cevi i lopatice mlina za otpatke, a istovremeno hlade masnoću koja se onda lakše lomi i ispira.

Kako otpušiti sudoperu uz pomoć leda i soli

Postupak traje pet minuta i ne zahteva nikakve hemikalije.

@dm3lt I swear I didn’t think anything from TikTok would ever actually work ♬ original sound – Desiree

Evo redosleda:

Sipajte punu šaku kockica leda direktno u odvod sudopere.

Pospite preko njih kašiku krupne kuhinjske soli.

Ako imate ugrađen mlin za otpatke, uključite ga dok led ne nestane.

Ako mlin nemate, pustite mlaz vrele vode iz slavine ili prelijte prethodno zagrejanu vodu.

iz slavine ili prelijte prethodno zagrejanu vodu. Na kraju procedite limunovu koru kroz odvod radi svežeg mirisa.

Ako voda uopšte ne otiče, problem je dublje u cevima i tu morate posegnuti za sajlom ili pozvati majstora.

Za svakodnevno održavanje odvoda sudopere ovo je najjeftinije rešenje.

Greške koje ubrzavaju zapušavanje

Mnogi domaćini sami sebi otežavaju posao.

Da održite odvode čistima, izbegavajte ove navike:

Bacanje ljuski od jaja – sitni komadići se lepe za masnoću.

Kore krompira – bubre u vodi i prave čepove.

Talog od kafe – izgleda nevino, ali se taloži kao beton.

Ulje od pečenja – sipajte ga u staru teglu, ne u sudoperu.

Kako sprečiti neprijatne mirise iz sudopere

Jednom nedeljno ponovite trik sa ledom i solju. Dodajte koricu limuna ili pomorandže – eterična ulja iz kore ostavljaju prijatan miris i dodatno rastvaraju masnoću.

Kad operete sudove, na kraju pustite mlaz hladne, pa onda tople vode kroz odvod. Tako sprečavate da se masnoća skuplja u jednom sloju.

Probajte ovaj trik sa kockicama leda i recite nam u komentarima – da li je vama upalio iz prve ili ste morali da ponovite postupak?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com