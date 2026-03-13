Kako pravilno postaviti ogledalo u domu? U dnevnoj sobi je jedno mesto najbolje kažu dizajneri

Pored toga što se ogledate, ogledalo ima funkciju i da ulepša vaš životni prostor. Evo kako pravilno postaviti ogledalo u domu,.

Ogledalo ima i funkciju koja pravi veliku razliku u prostoru. A kako pravilno postaviti ogledalo u domu?

Pored primarne funkcije ogledala – da se u njemu gledate dok se spremate za izlazak, ogledalo ima i funkciju koja pravi veliku razliku u prostoru. To čini male prostore većim, a tamnije prostore čini svetlijim. Ali pre nego što uradi bilo šta od gore navedenog, potrebno je da pravilno montirate ogledalo na zid. Pre nego što počnete, imajte na umu ove dve stvari, a zatim pročitajte savete dizajnera enterijera za pojedinačne prostorije u domu.

Nisu sva ogledala za zidove

Prvo, imajte na umu kada birate ogledalo da nisu sva ogledala napravljena da se montiraju na zidove. Neka ogledala izgledaju bolje ako su naslonjena na zidove i postavljena na policu ili pod.

Pazite na nagib

Ako odlučite da postavite ogledalo na zid, obratite pažnju na nagib. Nagib nadole će odražavati veću površinu sobe i tako vaša soba može izgledati veća.

Kako pravilno i gde postaviti ogledalo u domu?

Hodnik je prva prostorija na osnovu koje gosti stvaraju utisak o uređenju vašeg doma. Ako je ogledalo u hodniku, obično je iznad stočića i pored prostora gde ostavljate kapute. Ova pozicija je dobra jer stvara osećaj dobrodošlice, čini hodnik većim i praktičan je da se još jednom pogledate pre nego što izađete iz kuće.

Ako u svom domu imate kamin, okačite ogledalo oko 10 centimetara iznad kamina. Osim ako ogledalo nema deblji okvir, onda ga možete okačiti na više od 10 centimetara tako da ne bude odmah iza ukrasa koje ćete potencijalno držati na kaminu.

U kupatilu su najčešća ogledala bez okvira i često izgledaju previše jednostavno. Kako biste svom kupatilu dodali dašak topline i elegancije, dizajneri savetuju da se odlučite za uramljeno ogledalo koje će visiti iznad lavaboa.

U dnevnoj sobi je preporučljivo postaviti ogledalo nasuprot prozora kako bi što više dnevne svetlosti u prostoriju.

U spavaćoj sobi, ogledalo se verovatno koristi da gledate sebe u njemu dok se spremate. Stoga, prilikom postavljanja, vaše potrebe su prioritet – tamo gde vam je najlakše doći do njega.

Trpezarija je, osim dnevne sobe, verovatno jedina prostorija u domu u kojoj ogledalo ima dekorativnu funkciju, a reflektuje i svetlost, tako da možete da ga postavite tako da vidite viseću lampu koju imate u trpezariji, kako bi imali bolje osvetljenje.

Dodatni saveti

Dodatno, dizajneri enterijera savetuju da imate na umu kako horizontalna dugačka ogledala bolje odgovaraju nižim i dužim sobama, dok vertikalna odgovaraju bolje prostorijama s visokim tavanicama. Takođe, možete se umesto s jednim ogledalom, poigrati s više njih i napraviti malu galeriju od različitih ogledala, u zavisnosti od toga kako vam se uklapa u stil.

(Jutarnji.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com