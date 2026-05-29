Kako rashladiti spavaću sobu za 5 minuta bez klime i ventilatora? Potreban vam je samo jedan peškir

Klima i ventilatori podižu prašinu i troše struju. Postoji mnogo efikasniji način da rashladite spavaću sobu za pet minuta uz običan peškir.

Ako vam je noću prevruće i teško zaspite, naročito ovih dana kada su temperature u toku dana dostigle i prelaze 30 stepeni, a noću se zadržavaju oko 20 stepeni, postoji jednostavan trik kojim možete rashladiti spavaću sobu za manje od pet minuta, i to bez dodatnih troškova.

Leto je sve bliže, a kada skoče temperature mnogima prave problem tokom noći.

Jedna od najneprijatnijih letnjih muka je nesanica zbog vrućine. Satima se preznojavate i okrećete po krevetu, očajnički tražeći način da rashladite spavaću sobu i napokon utonete u san.

Većina ljudi tada odmah pali ventilator ili klimu, ali ti uređaji imaju svoje mane. Mnogima smeta buka tokom spavanja, a dodatni rad znači i veće račune za struju.

Pored toga, ventilatori i klime često podižu prašinu i polen, zbog čega vazduh u sobi brzo postane zagušljiv.

Kako da peškir postane vaš prirodni klima uređaj

Džon Loless iz kompanije Best Heating koja se bavi sistemima za grejanje i hlađenje tvrdi da postoji mnogo jednostavnije rešenje za rashlađivanje prostorije tokom noći, a potrebno vam je samo jedno obično peškirče.

„Ako otvorite prozor i okačite vlažan peškir ili čaršav natopljen hladnom vodom ispred njega, prostorija može značajno da se rashladi“, objasnio je.

Kako kaže, topao vazduh koji ulazi spolja prolazi kroz vlažnu tkaninu i pritom se hladi pre nego što uđe u sobu.

Tokom dana sunce zagreva vazduh oko prozora, a toplota se zadržava unutar prostorije. Kada uveče zatvorimo zavese ili roletne, veliki deo te toplote ostaje „zarobljen“ u sobi.

Ovaj trik funkcioniše zbog procesa isparavanja vode. Da bi voda isparila, potrebna joj je energija, a uzima je iz toplote koja se nalazi u okolnom vazduhu.

Na taj način vlažan peškir praktično „izvlači“ toplotu iz vazduha pre nego što on uđe u prostoriju, što je proveren način da rashladite spavaću sobu i olakšate uspavljivanje.

Kako pravilno koristiti trik sa peškirom?

Najpre sipajte hladnu vodu u lavabo ili posudu, pa nakvasite peškir. Važno je da bude vlažan, ali ne potpuno mokar i da iz njega ne curi voda.

Ako je peškir previše natopljen, vazduh neće moći lako da prolazi kroz njega, pa soba može postati sparna i vlažna. Zatim okačite peškir pored otvorenog prozora kako bi vazduh mogao da prolazi kroz njega. Čak i slab protok vazduha dovoljan je da metoda kojom ćete rashladiti spavaću sobu funkcioniše.

Po želji, vlažan peškir možete okačiti i na vrata sobe kako biste dodatno poboljšali efekat rashlađivanja.

Kada se peškir osuši, dovoljno je samo da ga ponovo nakvasite i soba bi tokom večeri trebalo da bude znatno prijatnija za spavanje, čak i tokom veoma toplih noći.

