Kako se brzo rešiti dosadnih fleka od sapuna i kamenca uz jeftine sastojke iz kuhinje?

Ostaci sapuna i fleka, tvrda voda na slavinama i tuš kabinama mogu biti prava noćna mora za svaki dom. Ali, rešenje možete pronaći koristeći jednostavne stvari koje sigurno već imate u svojoj kuhinji.

Jedan od trikova koji je postao popularan na društvenim mrežama je čišćenje slavina i stakla samo papirnom salvetom ili papirom za pečenje, posle ih samo isperite običnom vodom.

Takođe, soda bikarbona može biti od pomoći. Ona je odličan abraziv i u kombinaciji sa pravim sastojcima može delovati kao snažno sredstvo za čišćenje. Njena grublja, zrnasta tekstura čini je savršenom za uklanjanje tvrdokornih fleka bez oštećenja površina. Takođe, možete napraviti rastvor od sirćeta i limuntusa kojim ćete jednostavno ukloniti sve mrlje.

Naravno, važno je redovno čistiti vaše kupatilo kako fleke ne bi postale tvrdokorne i teže za uklanjanje.“

