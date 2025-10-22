Kako se najbolje čisti staklo od rerne? Blistaće kao kristal uz ovaj trik

Kako se najbolje čisti staklo od rerne?

Ovo je definitivno problem s kojim se mnoge domaćice suočavaju, ali postoji jednostavan trik koji će vam olakšati život.

Umesto što ćete se mučiti s trljanjem i raznim sredstvima, otkrivamo vam jednostavan metod koji će vas oduševiti. Jedna domaćica je otkrila svoj tajni trik za čišćenje duplih stakala na vratima rerne, a verovatno niste ni znali da postoji ovakav način.

Tajna leži u izvlačenju stakla iz okvira rerne, što zvuči komplikovano, ali zapravo je veoma jednostavno. Kako biste izbegli trljanje i muku, samo nežno izvucite staklo iz okvira, očistite ga, a zatim ga pažljivo vratite na svoje mesto.

