Kako se najbolje čisti staklo od rerne? Blistaće kao kristal uz ovaj trik

Kako se najbolje čisti staklo od rerne?
Ovo je definitivno problem s kojim se mnoge domaćice suočavaju, ali postoji jednostavan trik koji će vam olakšati život.
Umesto što ćete se mučiti s trljanjem i raznim sredstvima, otkrivamo vam jednostavan metod koji će vas oduševiti. Jedna domaćica je otkrila svoj tajni trik za čišćenje duplih stakala na vratima rerne, a verovatno niste ni znali da postoji ovakav način.
Tajna leži u izvlačenju stakla iz okvira rerne, što zvuči komplikovano, ali zapravo je veoma jednostavno. Kako biste izbegli trljanje i muku, samo nežno izvucite staklo iz okvira, očistite ga, a zatim ga pažljivo vratite na svoje mesto.
@cleanlikeapro
Most oven doors you can remove and clean between the glass. This video shows you how #ovencleaning #cleaninghack #cleaningtiktok #foryoupage
