Kako se rešiti smrdibuba bez prskanja po celoj kući: trik sa sirćetom i dva sastojka koje već imate u kuhinji

Kako se rešiti smrdibuba bez hemije i bez onog užasnog smrada. Tri trika koja rade odmah, plus način da ih sprečite zauvek.

Ako znate kako se rešiti smrdibuba na pravi način, nećete morati danima da provetravate stan. Greška broj jedan koju skoro svi prave: zgaze ih papučom ili usisaju običnim usisivačem. Tada tek krene onaj kiselkasti smrad koji se zavuče u tepih i ne izlazi nedeljama.

Smrdibube nisu agresivne i ne ujedaju. Problem je što vaš dom doživljavaju kao toplo sklonište čim spolja padne temperatura ili, suprotno, kad krene prvi pravi prolećni talas. Ulaze kroz najmanju pukotinu oko prozora, ventilacije, čak i kroz mrežicu za komarce ako je negde popustila.

Zašto ne smete da ih zgazite

Kada se oseti ugroženo, smrdibuba aktivira žlezde i pušta tečnost koja sadrži aldehide. To je onaj prepoznatljivi miris na pokvareni koriander. Ako je zgazite na zidu, miris ostaje danima, a fleka može da oboji zid ili tkaninu. Zato je najgore moguće rešenje obično prskanje insekticidom po prostoriji – uplašene smrdibube će ispustiti miris pre nego što uginu.

Trik sa flašom i sirćetom koji košta nula dinara

Najefikasniji domaći način tražiti će od vas plastičnu flašu od dva litra, malo belog sirćeta, kašiku deterdženta za sudove i toplu vodu. Odsecite gornju trećinu flaše i okrenite je naopako, kao levak, u donji deo. U donji deo sipajte mešavinu vode, sirćeta i deterdženta. Prinesite otvor smrdibubi i lagano je gurnite štapićem, ona će pasti unutra i neće moći da izađe. Deterdžent razbija površinski napon vode, pa insekt ne može da pliva.

Ovaj metod jedan od načina kako se rešiti smrdibuba zato što je tih, ne plaši ih unapred i ne provocira odbrambeni miris. Jedna ista flaša služi vam celu sezonu.

Kako da ih usisate, a da ne uništite usisivač

Ako ih ima previše, usisivač je brži, ali samo uz jedan uslov. Stavite najlon kesu ili najlon čarapu preko cevi, učvrstite gumicom, i tek onda usisajte. Smrdibube završe u kesi, a ne u motoru ili filteru. Kesu odmah izvadite, zavežite i bacite napolje u kantu, nikako u kuhinjsku korpu. Bez ovog koraka, vaš usisivač će smrdeti mesecima.

Šta su zapravo smrdibube i odakle dolaze

Smrdibube ili smrdljive stenice (najčešće vrsta Halyomorpha halys, smeđa mramorasta stenica) potiču iz istočne Azije i kod nas su se masovno proširile u poslednjih petnaest godina. Hrane se voćem i povrćem, ne razmnožavaju se u kući i ne nanose štetu nameštaju ili hrani u ostavi.

Kako da ih sprečite da uopšte uđu

Pregledajte mrežice na prozorima. I rupica veličine zrna pirinča je dovoljna. Zaptivajte silikonom prolaze oko cevi grejanja i klima uređaja. Posadite nanu, bosiljak ili beli luk na prozorske daske, miris im smeta. Ujesen, pre prvih hladnoća, prebrišite spoljnu stranu okvira prozora mešavinom vode i ulja nane (oko dvadeset kapi na pola litre vode). To je trik koji starije domaćice u Vojvodini koriste decenijama, a malo ko ga danas pominje.

Izbegavajte da na prozore stavljate sijalice toplo bele boje uveče, one ih privlače jače od bilo čega. Zamenite ih hladnijim tonom ili spustite roletne pre nego što upalite svetlo.

Koji vam je trik upalio u kući, a koji je bio totalna katastrofa? Napišite u komentaru, neka se nasmeju i drugi koji prolaze kroz istu agoniju

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