Ovo dugme na klimi skoro niko ne koristi, a smanjuje račun za struju i hladi brže

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Kako smanjiti račun za struju uz jedan trik na daljinskom upravljaču klime? Otkrijte tajno dugme koje brzo hladi smanjuje potrošnju struje.

Postoji jednostavan način kako smanjiti račun za struju uz jedan skriveni taster na vašem daljinskom upravljaču koji većina ljudi potpuno ignoriše.

Muka vam je od visokih računa, a u stanu je i dalje pakleno vruće dok klima radi punom parom?

Da li vam se ikada desilo da klimu podesite na 20 stepeni, a da se i dalje osećate kao u rerni?

Čarobno dugme „Dry“ – spas za novčanik

Svi znamo onaj težak, vlažan vazduh koji nas guši čim kročimo u stan.

To dugme sa ikonicom kapljice vode (označeno kao Dry) nije tu samo da stoji.

Kada ga pritisnete, klima prestaje da „hoda“ po sobnoj temperaturi i fokusira se na izvlačenje vlage iz vazduha.

Rezultat: Vazduh postaje lagan i prijatan za disanje.

Bonus: Osećaj temperature od 25 stepeni u suvom vazduhu je mnogo prijatniji nego onih „ledenih“ 20 u vlažnom.

Kako vas ovo spašava od bankrota?

Kada klima radi u „Cool“ režimu, kompresor radi bez prestanka dok ne postigne ekstremno nisku temperaturu.

To je glavni razlog zašto vam brojilo „vrti“ kao ludo.

Režim Dry drastično smanjuje opterećenje kompresora jer on ne mora stalno da hladi vazduh, već samo da ga isušuje.

„Suv vazduh je ključ letnje udobnosti; kada uklonite vlagu, telo se prirodno hladi i potreba za najnižim temperaturama na klimi jednostavno nestaje.“

Zašto ovo niste znali do sada?

Priznajte, svi smo ubeđeni da klima „mora da duva ledeno“ da bi radila.

Istina je da vlažnost vazduha vara naš osećaj toplote.

Kada je vazduh suv, vaše telo se lakše znoji i prirodno hladi, što znači da klimu ne morate da forsirate.

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Trikovi za maksimalno hlađenje bez troškova

Ako želite da vam stan ostane hladan uz minimalnu potrošnju, pratite ove korake:

Držite roletne spuštene: Sunce koje udara u staklo greje stan više nego bilo šta drugo. Redovno perite filtere: Prljav filter primorava motor da radi jače i vuče više struje. Ne gasite i ne palite: Konstantno menjanje temperature troši najviše energije.

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Da li smem da držim „Dry“ režim dok spavam?

Da, ovo je idealan način da se rashladite tokom noći bez buke i preteranog hlađenja koje izaziva glavobolju.

Da li „Dry“ troši manje od „Cool“ režima?

Apsolutno. Kompresor se češće gasi i radi smanjenim kapacitetom, što direktno znači manje kilovata na vašem strujomeru.

Koliko dugo treba da radi u ovom režimu?

Dovoljno je da je uključite sat vremena pre boravka u sobi i osetićete drastičnu razliku u svežini, što je najlakši način kako smanjiti račun za struju bez odricanja od udobnosti.

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