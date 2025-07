Kako sprečiti skakanje mašine za pranje veša jednim pokretom

Mašina za pranje veša ne može da radi bez vibracija. Međutim, ako su vibracije mašine više kao „poskakivanje“ i kretanje tokom pranja, već postoji problem.

„Mašina može da vibrira zbog lošeg dizajna ili loše montaže“, kaže Oleg Dranitski, direktor laboratorije za testiranje potrošačke elektronike Testbet, dodajući da do vibracija može doći i zbog nehorizontalne ugradnje ili činjenice da nisu uklonjeni zavrtnji za transport koji pričvršćuju bubanj tokom transporta.

Proizvođači takođe kažu da različite vrste materijala koji se peru mogu izazvati poskakivanje mašine za pranje veša, ako je odeća teška ili glomazna. To je zato što različiti materijali različito apsorbuju vodu, što se odražava na njihovu težinu. Ako se u bubnju nalaze odevni predmeti različite težine, može doći do neravnoteže i kao rezultat toga do jakih vibracija.

Kako sprečiti ovu prekomernu vibraciju mašine?

„Prvi korak je da se otkrije uzrok vibracija. Dakle, ako je podloška postavljena krivo, potrebno je da je poravnate“, savetuje Oleg Dranitski.

Takođe je dobra ideja da proverite stanje transportnih vijaka koji se nalaze na zadnjem zidu. Može ih biti od tri do pet, i svi se moraju ukloniti.

Pored toga, preporučljivo je koristiti posebnu podlogu za stopala protiv vibracija.

„Antivibracioni ili protivklizni jastučići štite pod od ogrebotina, posebno ako je napravljen od mekog materijala. Oni smanjuju prenos vibracija na pod, a samim tim smanjuju nivo buke i prenošene vibracije, posebno dok centrifuga radi“, kaže stručnjak.

(Espreso)

