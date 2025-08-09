Kako temeljno oprati peškire za plažu: Puni su bakterija i obavezno ovo uradite pre pranja!

Kako da vaši peškiri za plažu budu meki, mirisni i kao novi čak i posle cele letnje sezone? So, kreme i ulja za sunčanje, pesak, mrlje od sladoleda, blato… Sve ovo mora da je u jednom trenutku završilo na vašem peškiru za plažu, zar ne?

Uz ovih nekoliko saveta koje vam donosimo, uspešno ćete i temeljno oprati svoje peškire i produžiti im život, kako biste ih i sledeće godine nosili na plažu.

Šta treba uraditi pre pranja?

Da biste bili sigurni da će peškir biti dobro opran, pesak i druge mrlje su elementi na vašem peškiru koje treba da tretirate pre nego što ga stavite u mašinu za pranje veša.

Pesak

Na kraju leta nije dovoljno otresti i oprati peškir koji je sve vreme bio na peščanoj plaži. Čestice peska, a moguće i mikroorganizmi, mogu ostati u porama peškira tokom cele godine. Bakterije koje ste potencijalno pokupili mogu se razmnožavati.

Prvo dobro protresite peškir. To znači da ga morate uhvatiti za krajeve sa obe ruke i zamahnuti tako da čujete zvuk. Nakon toga, usisajte ga sa obe strane ručnim usisivačem. Na kraju, napunite dublju i veću posudu mlakom vodom i deterdžentom za veš i kružnim pokretima pomerajte peškir. Poslednje čestice peska će tako pasti na dno posude.

Nakon što ste uradili sve navedeno, stavite peškir u mašinu za pranje veša i operite ga normalno.

Ako ih niste prali neko vreme, peškiri za plažu će izgubiti mekoću zbog soli i sunca. Zato ih pre redovnog pranja operite u veš mašini u koju ste stavili jednu čašu sirćeta. Sirće će im vratiti mekoću.

Mrlje

Pored peska, na peškiru se mogu naći i tvrdokorne mrlje od blata. Ostružite ih nakon što se potpuno osuše, a zatim nanesite deterdžent za veš. Očistite peškir puštanjem tople vode i dodirujući tkaninu sa tkaninom. Mrlja će omekšati i skinuti se. Ako vam se čini jednostavnijim, možete koristiti staru čistu četkicu za zube da uklonite blato.

Osim blata, na peškir je sigurno dospeo i sladoled ili otopljena čokolada. Ako ne možete da je uklonite običnim deterdžentom koji nanesete na mrlju pre pranja u veš mašini, onda potopite peškir pola sata u vruću vodu sa deterdžentom ili sapunom. Mrlja će omekšati i lakše ćete je ukloniti.

Nakon što se oslobodite peska i mrlja, stavite peškire u mašinu za pranje veša.

Kako ih oprati u mašini za pranje veša?

Većina kvalitetnijih peškira za plažu je napravljena od mekog pamuka koji upija vodu. To znači da se prilično lako peru – deterdžent za veš, omekšivač i mašina za veš na 60 stepeni sigurno ih neće oštetiti.

Ako nije u potpunosti pamuk, obavezno proverite uputstva za pranje na etiketi. Ako odsečete etiketu i zaboravite je, minimalna temperatura na kojoj perete peškir treba da bude 40 stepeni, a maksimalna 60 stepeni. Pokrenite program hladnog ispiranja da biste bili sigurni da su sve bakterije potpuno nestale.

Nakon što ih operete i osušite, mogu biti spremni za sledeće leto.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com