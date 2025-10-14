Kako ukloniti kamenac u kupatilu bez hemikalija? Jedna jeftina namirnica bolja je od sirćeta i sode bikarbone

Jedna jeftina namirnica uklanja kamenac po kupatilu, sudoperi i slavinama bolje od sode bikarbone. To je limuntus.

Domaće smese za čišćenje ne sadrže štetne hemikalije jer smo se oslonili na sodu bikarbonu, sirće, limun dok ih pravimo.

Ipak ne treba zaboraviti ni limuntus koji mnoge domaćice koriste za pripremu sokova.

Ova namirnica može poslužiti za uklanjanje kamenca sa posuđa, površina, ali i uređaja kao što su mašina za pranje sudova ili veš mašina.

Često se desi da se na dnu kuvala uhvati kamenac koji je nemoguće očistiti običnim deterdžentom. Zato, sipajte u kuvalo 1 litar hladne vode i zagrejte do ključanja, a zatim u prokuvanu vodu istresite 2 kesice limuntusa.

Promešajte i ostavite tako da se voda skroz ohladi, oko sat vremena. Nakon toga prospite vodu, a kuvalo isperite.

Za čišćenje mašine u deo za tabletu sipajte kesicu limuntusa i uključite mašinu na standardni program pranja sudova. Bićete iznenađeni koliko su sudovi blistavi, a mašina čista.

Ako želite blistavu sudoperu uradite sledeće: pospite sudoperu sodom bikarbonom, preko sipajte sadržaj jedne kesice limuntusa pa na to iscedite pola limuna. Sačekajte par minuta pa lagano sunđerom oribajte. Isperite vodom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com