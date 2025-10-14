Kako ukloniti kamenac u kupatilu bez hemikalija? Jedna jeftina namirnica bolja je od sirćeta i sode bikarbone

Foto:Pexels/Castorly Stock

Jedna jeftina namirnica uklanja kamenac po kupatilu, sudoperi i slavinama bolje od sode bikarbone. To je limuntus.

Domaće smese za čišćenje ne sadrže štetne hemikalije jer smo se oslonili na sodu bikarbonu, sirće, limun dok ih pravimo.

Foto:Pexels/Karolina Grabowska

Ipak ne treba zaboraviti ni limuntus koji mnoge domaćice koriste za pripremu sokova.

Ova namirnica može poslužiti za uklanjanje kamenca sa posuđa, površina, ali i uređaja kao što su mašina za pranje sudova ili veš mašina.

Često se desi da se na dnu kuvala uhvati kamenac koji je nemoguće očistiti običnim deterdžentom. Zato, sipajte u kuvalo 1 litar hladne vode i zagrejte do ključanja, a zatim u prokuvanu vodu istresite 2 kesice limuntusa.

Promešajte i ostavite tako da se voda skroz ohladi, oko sat vremena. Nakon toga prospite vodu, a kuvalo isperite.

Za čišćenje mašine u deo za tabletu sipajte kesicu limuntusa i uključite mašinu na standardni program pranja sudova. Bićete iznenađeni koliko su sudovi blistavi, a mašina čista.

Ako želite blistavu sudoperu uradite sledeće: pospite sudoperu sodom bikarbonom, preko sipajte sadržaj jedne kesice limuntusa pa na to iscedite pola limuna. Sačekajte par minuta pa lagano sunđerom oribajte. Isperite vodom.

