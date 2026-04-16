Kako ukloniti pesticide iz voća i povrća: Soda bikarbona ne rešava problem, evo šta stvarno pomaže

Soda bikarbona ne skida otrove sa namirnica! Ovo je jedini način da pravilno uklonite pesticide sa vašeg voća i povrća.

Kad donesemo pune kese sa pijace, obično mislimo da je dovoljno potopiti sve u vodu sa malo sode bikarbone. Ipak, ako želite da na pravi način uklonite pesticide, soda vam tu neće mnogo pomoći.

Ono čime se danas prskaju i voće i povrće napravljeno je da preživi kišu, pa je logično da ni obična voda u sudoperi ne može ništa.

Soda bikarbona skine prašinu, ali ne dopire do otrova koji su ušli dublje u koru ili se zavukli u listove povrća.

Zašto soda bikarbona više nije dovoljna

Mnogi veruju da je soda bikarbona rešenje za sve, ali istina je malo drugačija. Većina otrova kojima se prska hrana ima masnu bazu. Proizvođači to rade namerno da bi hemija što duže ostala na plodu, čak i nakon pljuskova na njivi.

Soda jednostavno nema tu snagu da razbije sloj voska i masnoće pod kojim se kriju otrovi. Dok vi mislite da je povrće čisto jer blista, ono je zapravo samo ispolirano, a hemija je i dalje tu. Takođe, predugo držanje namirnica u sodi samo ih čini gnjecavim.

Da biste stvarno mogli da uklonite pesticide sa onoga što dajete porodici, treba vam nešto što stvarno nagriza tu masnoću.

Kako najefikasnije ukloniti pesticide

Najbolja stvar koju možete da uradite je da koristite obično belo sirće. Kiselina iz sirćeta mnogo bolje razgrađuje lepljivi sloj koji čuva pesticide na povrću i voću.

Evo kako da to uradite na pravi način:

Odmerite razmeru

Na jednu čašu sirćeta idu tri čaše vode. To skida sve, a hrana posle nema oštar miris.

Pustite da odstoji

Ne brzajte. Povrće poput brokolija, karfiola ili paprike treba da ostane u vodi bar 15 minuta. Tek tada kiselina radi svoj posao.

Trljanje je obavezno

Kad izvadite namirnice, protrljajte ih rukama pod jakim mlazom vode. To je jedini način da sperete ono što je sirće načelo.

Lisnato povrće

Kod salate i kupusa je najgore. Uvek skinite i bacite ona prva dva lista, jer su oni pokupili najviše prskanja. Ostatak perite list po list, nikako celu glavicu.

Koje namirnice je ipak najsigurnije oljuštiti

Za namirnice sa tvrđom ljuskom, kao što su krastavci, tikvice ili jabuke, pomaže krupna morska so. Ona služi kao piling – fizički skida prljavštinu koju voda ne može da dohvati. Ali, budimo realni, nekad ni najbolje pranje nije dovoljno.

Ako želite potpuno da uklonite pesticide, kod nekih plodova je ljuštenje jedini siguran način da izbegnete hemiju.

Evo šta je bolje oljuštiti nego prati:

Jabuke i krastavci iz marketa

Skoro uvek su premazani voskom da bi trajali mesecima. Tu pranje retko pomaže, bolje je skinuti koru.

Paprike i breskve

Njihova kožica i dlačice su magnet za otrove. Ako nisu domaće, nemojte rizikovati.

Korenasto povrće

Šargarepu, cveklu i koren celera uvek ljuštite, bez obzira na to koliko ste ih dugo držali u sirćetu.

Napravite sami prirodno sredstvo za pranje

Ako nemate vremena za potapanje cele sudopere, napravite domaći sprej. Pomešajte čašu vode, dve kašike sirćeta i kašiku soka od limuna.

Poprskajte povrće, sačekajte minut i dobro operite. Limunska kiselina i sirće zajedno rade bolji posao nego bilo koje sredstvo iz radnje koje često košta previše.

Jasno je da ne možemo skroz da očistimo hranu ako je hemija ušla u nju dok je rasla, ali ovim metodama izbacujete ogroman deo onoga što ne želite u svom telu. Treba vam samo deset minuta više u kuhinji da biste znali da servirate zdrav obrok. Iskoristite ove savete i budite sigurni u ono što jedete.

