Kamenac iz kupatila nestaje u trenu, ovo bezopasno i jeftino sredstvo skida ga kao rukom

Napravite ovo jednostavno i jeftino sredstvo sa sodom bikarbonom i sirćetom i kamenac iz kupatila nestaje u trenu i bez velike muke.

Jedan od najvećih kućnih problema sa kojima se svakodnevno suočavamo je kamencac, a najčešća meta ovog neželjenog „parazita“ je svakako tuš kabina. Da biste joj dali novi sjaj, predlažemo vam koristan i ekološki prihvatljiv trik koji će vam uštedeti vreme i novac. Kamenac iz kupatila rešiće bez muke i ribanja.

Sigurno se i ne želite sećati koliko ste novca do sada potrošili na proizvode koji garantuju uspeh u uklanjanju tvrdokornih naslaga iz vaše tuš kabine. Osim toga, sećanje na vreme provedeno u ribanju i frenetičnim pokušajima da se razbije dosadni „parazit“ dovoljno je da izgubite svaku nadu u uspeh.

Ipak, postoji jedna jeftina i brza metoda koja zahteva samo dva sastojka koja verovatno već imate u svojoj kuhinji i omogućiće vam da vaš tuš zablista.

Pre nego što pripremite magičnu smesu, imajte na umu njenu penastu, ali i bezopasnu reakciju.

Potrebno vam je samo:

1 plastična kesa

1/3 šolje sode bikarbone

1 šolja alkoholnog sirćeta

i običan komad selotejpa

Priprema:

Prvo stavite sodu bikarbonu u plastičnu kesu iznad sudopere i pažljivo dodajte sirće u nju, postavite kesu oko glave tuša, vodeći računa da je cela njena površina uronjena u smesu.

Zavežite kesu komadom selotejpa i ostavite smesu da deluje preko noći ili najmanje tri sata. Pre upotrebe, isperite tuš i priuštite sebi opuštajuće tuširanje pod bogatim mlazom vode. Kamenac iz kupatila postaće prošlost.

