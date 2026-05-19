Kamenac iz kupatila nestaje u trenu, ovo bezopasno i jeftino sredstvo skida ga kao rukom

Jedan od najvećih kućnih problema sa kojima se svakodnevno suočavamo je kamencac, a najčešća meta ovog neželjenog „parazita“ je svakako tuš kabina. Da biste joj dali novi sjaj, predlažemo vam koristan i ekološki prihvatljiv trik koji će vam uštedeti vreme i novac. Kamenac iz kupatila rešiće bez muke i ribanja.
Sigurno se i ne želite sećati koliko ste novca do sada potrošili na proizvode koji garantuju uspeh u uklanjanju tvrdokornih naslaga iz vaše tuš kabine. Osim toga, sećanje na vreme provedeno u ribanju i frenetičnim pokušajima da se razbije dosadni „parazit“ dovoljno je da izgubite svaku nadu u uspeh.
Ipak, postoji jedna jeftina i brza metoda koja zahteva samo dva sastojka koja verovatno već imate u svojoj kuhinji i omogućiće vam da vaš tuš zablista.
Pre nego što pripremite magičnu smesu, imajte na umu njenu penastu, ali i bezopasnu reakciju.
Potrebno vam je samo:
- 1 plastična kesa
- 1/3 šolje sode bikarbone
- 1 šolja alkoholnog sirćeta
- i običan komad selotejpa
Priprema:
Prvo stavite sodu bikarbonu u plastičnu kesu iznad sudopere i pažljivo dodajte sirće u nju, postavite kesu oko glave tuša, vodeći računa da je cela njena površina uronjena u smesu.
Zavežite kesu komadom selotejpa i ostavite smesu da deluje preko noći ili najmanje tri sata. Pre upotrebe, isperite tuš i priuštite sebi opuštajuće tuširanje pod bogatim mlazom vode. Kamenac iz kupatila postaće prošlost.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com