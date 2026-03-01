Šta znači „7 kg“ na mašini: Suv ili mokar veš? Najveća zabluda domaćica o kojoj proizvođači ćute

Kapacitet veš mašine odnosi se isključivo na suv pamuk, a ostali programi traže manje. Sačuvajte uređaj od kvara i pročitajte ovaj vodič.

Kada na uređaju vidite veliku nalepnicu „7 kg“, „8 kg“ ili „9 kg“, verovatno pomislite da u bubanj možete ubaciti toliko garderobe bez razmišljanja. Tu nastaje prvi problem. Kapacitet veš mašine uvek se odnosi na suv veš, a ne na mokar.

Ipak, postoji još veća zamka koju proizvođači retko ističu krupnim slovima, a koja direktno utiče na to koliko će vam mašina trajati. Ta brojka od sedam kilograma važi isključivo za pamučni program. Ako perete bilo šta drugo, pravila za kapacitet veš mašine se drastično menjaju.

Šta tačno znači oznaka kilograma na veš mašini?

Broj kilograma na mašini označava maksimalnu težinu suvog pamučnog veša koji bubanj može da opere u jednom ciklusu bez oštećenja motora i ležajeva. Za sintetiku i osetljive materijale, dozvoljena težina je često duplo manja.

Zašto je vrsta materijala presudna za punjenje bubnja?

Mnogi greše jer misle da je težina jedini faktor. Zapremina je često važnija. Pet kilograma frotirskih peškira i pet kilograma sintetičkih jakni ne zauzimaju isti prostor, niti upijaju istu količinu vode. Kada se mokar veš natopi, on postaje težak teret koji motor mora da vrti.

Evo jednostavnog vodiča kako da ne preopteretite mašinu:

Pamuk: Možete napuniti bubanj, ali ne sabijajte veš. Ostavite prostor širine dlana do vrha bubnja.

Sintetika: Punite samo do pola bubnja. Sintetika se manje gužva, ali joj treba više vode i prostora za prevrtanje.

Vuna i osetljivo: Maksimalno trećina bubnja. Ovi materijali upijaju ogromnu količinu vode i postaju veoma teški.

Brzi programi: Nikada ne punite pun kapacitet. Ovi programi su dizajnirani za 2 do 3 kg odeće radi osvežavanja.

Kako proceniti težinu bez vage?

Niko ne drži kuhinjsku vagu u kupatilu. Zato je korisno znati okvirnu težinu najčešćih komada odeće. Jedne farmerke teže oko 800 grama. Veliki peškir za kupanje ima oko 500 do 700 grama, dok posteljina za bračni krevet može težiti i preko kilogram. Kada znate ove vrednosti, pranje odeće postaje sigurnije po mehaniku uređaja.

Pretrpavanje ne samo da kvari ležajeve zbog debalansa, već i veš ostaje prljav. Voda i deterdžent ne mogu da prodru kroz sabijene slojeve tkanine. Ako vam veš posle pranja ima neprijatan miris ili bele tragove praška, to je jasan znak da ste preterali sa količinom.

Poštovanjem ovih pravila štedite novac za majstore. Maksimalno opterećenje nije preporuka da testirate izdržljivost svog uređaja, već gornja granica koju treba retko dostići.

Često postavljana pitanja o pranju veša

Da li smem da perem jedno ćebe od 5 kg u mašini od 7 kg?

Tehnički da, ali rizično. Ćebe upija mnogo vode i može stvoriti veliki debalans koji oštećuje bubanj pri centrifugi.

Šta se dešava ako stavim manje veša od minimuma?

Mašina može imati problem sa centrifugom jer ne može da rasporedi težinu, pa će bubanj „skakati“ ili odbiti da zavrti brzo.

Da li je bolje kupiti mašinu većeg kapaciteta za malu porodicu?

Da. Veći bubanj znači manje gužvanja i bolje ispiranje, čak i ako ne perete punu mašinu svaki put.

Da li ste do sada merili veš „odokativno“ ili imate neki svoj sistem provere?

