Stavite karanfilić na sva vrata u kući: rešićete problem koji vas godinama muči, a niste znali odakle dolazi

Karanfilić na vratima zvuči kao bakin trik koji nema veze sa stvarnošću, sve dok ga ne probate. Ujutru otvorite vrata sobe i shvatite da onaj zagušljiv miris, za koji ste mesecima krivili vlagu, više nije tu. Nema ga ni u hodniku, ni kod ulaznih vrata, ni u ostavi gde stoje čarape i cipele.

Stvar je u tome da gornja ivica vrata i okvir oko brave skupljaju ono što vi ne vidite. Prašinu, mast iz kuhinje, čestice koje nosite spolja, vlagu koja se zadrži na drvetu. Sve to vremenom počne tiho da smrdi. Osveživači u spreju to samo prekriju za sat vremena.

Zašto baš karanfilić, a ne lavanda ili cimet

Karanfilić sadrži eugenol, jedinjenje koje insekti aktivno izbegavaju. Moljci, mravi koji ulaze ispod praga, sitne mušice oko cveća i bubašvabe u kupatilu reaguju na njega isto, beže. Lavanda lepo miriše, ali nema tu jačinu. Cimet radi za mrave, ali se brzo gubi u vazduhu. Karanfilić na vratima po po kući efikasno rešava ovaj problem.

Drugi razlog je trajnost. Suvi pupoljak karanfilića otpušta miris postepeno, nedeljama, bez da postane bljutav. Ne morate ga menjati svaki dan kao osveživač iz prodavnice.

Kako se zapravo postavlja karanfilić u kući

Najbolji način nije da ga samo zabodete u dovratak. Uzmite pola limuna, zabodite u njega petnaestak pupoljaka karanfilića i stavite tanjirić na ormarić pored ulaznih vrata. Limun pojačava miris i drži vlagu, karanfilić radi posao. Jedan ovakav tanjirić traje oko dve nedelje.

Za sobna vrata dovoljno je tri do četiri pupoljka u maloj platnenoj vrećici, okačena za kvaku iznutra. Spavaća soba je najvažnija, jer tamo provodite trećinu dana sa zatvorenim prozorima.

Šta zaista radi karanfilić u prostoriji

Karanfilić neutrališe vlažne mirise iz tekstila, tera moljce iz ormara i smanjuje prisustvo sitnih insekata oko vrata. Nije lek za buđ niti zamena za provetravanje, ali rešava svakodnevni zagušljiv miris bez hemije.

Mesta koja svi preskoče, a tu je najveći problem

Vrata ostave i vrata ispod sudopere. Tu se skuplja vlaga od cevi i miris hrane koji se zadrži u drvetu. Stavite jednu vrećicu sa karanfilićem na unutrašnju stranu ovih vrata i za tri dana razlika je jasna.

Drugo mesto je ulazna vrata sa unutrašnje strane. Tu se taloži sve što unesete iz zgrade, dim cigareta iz hodnika, miris komšijskog kuvanja. Karanfilić tu radi kao tihi filter.

Najčešća greška koja sve pokvari

Ljudi stave karanfilić i očekuju da miriše kao sveća. Ne miriše. Karanfilić u kući radi suprotno, ne dodaje miris, nego skida one loše. Ako želite jak miris, kombinujte ga sa koricom pomorandže ili kapljicom ulja eukaliptusa na vrećici.

Druga greška je premalo komada. Tri pupoljka u celoj dnevnoj sobi ne rade ništa. Računajte minimum deset pupoljaka po prostoriji od petnaest kvadrata.

Koliko košta i koliko traje

Kesica karanfilića od pedeset grama košta manje od jedne kafe, a dovoljna je za ceo stan, za skoro dva meseca. Poredite to sa cenom osveživača za utičnicu koji traje tri nedelje i puni vam vazduh sintetičkim mirisom.

Probajte večeras u jednoj sobi, ne u celoj kući odjednom. Sutra ujutru ćete znati da li vredi nastaviti.

Koji miris u vašem stanu vas najviše nervira, a niste uspeli da ga rešite ničim do sada

