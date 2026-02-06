Kažu da je bolji od sode bikarbone: Ovaj beli prah je spas za dom – čisti, ‘ubija’ smrad i tera insekte

Beli prah zvan boraks čisti tvrdokorne mrlje, uklanja miris vlage i tera mrave brže od sode. Evo kako da ga pravilno koristite bez greške.

Zaboravite na sodu bikarbonu – ovaj beli prah je pravi spas za dom

Svi se kunu u sodu bikarbonu, ali budimo realni – ona često zakaže kod ozbiljne buđi ili onog upornog mirisa iz kante za smeće. Decenijama koristim razne trikove i shvatila sam jedno: beli prah poznat kao boraks radi posao koji soda samo započne. Nije reč o hemiji koja prži pluća, već o mineralu koji je naše bake koristile pre nego što su nas ubedili da nam treba deset različitih boca ispod sudopere.

Veruj mi, kad jednom probaš boraks, soda ostaje samo za palačinke.

Šta je zapravo ovaj beli prah i čemu služi?

Beli prah (natrijum-tetraborat ili boraks) je prirodni mineral koji služi kao višenamensko sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i suzbijanje štetočina. Za razliku od sode, on ima jaču alkalnu vrednost, što mu omogućava da efikasnije razlaže masnoće, neutrališe kiselinu i uništava gljivice.

Zašto je boraks bolji od svega što ste probali?

Ljudi se stalno žale kako ne mogu da izbace miris duvana iz tepiha ili vlagu iz kupatila. Fora je u tome što svi misle da će miris nestati ako ga maskiraju osveživačem. Neće. Morate ubiti izvor smrada.

Evo gde ovaj beli prah pravi razliku:

Miris u kanti za smeće: Sipajte dve kašike na dno. On ne miriše, on „jede“ smrad.

Sipajte dve kašike na dno. On ne miriše, on „jede“ smrad. Žute fleke na jastucima: Dodajte pola šolje u mašinu. Izvući će znoj koji je tu godinama.

Dodajte pola šolje u mašinu. Izvući će znoj koji je tu godinama. Mravi i bubašvabe: Pomešajte ga sa malo šećera u prahu. To im je poslednja večera.

Pomešajte ga sa malo šećera u prahu. To im je poslednja večera. Buđ na fugama: Napravite pastu sa malo vode, namažite i ostavite sat vremena. Isperite i gotovi ste.

Gde svi greše kod upotrebe?

Najveća zabluda je da više praha znači bolje čišćenje. Ako preterate, ostaće vam beli tragovi koje ćete posle ribati tri sata. Takođe, boraks nije za jelo. Iako je prirodan, držite ga dalje od kućnih ljubimaca i dece. Ja ga uvek čuvam u staklenoj tegli sa jasnom nalepnicom „NIJE ZA JELO“.

Trik za kupatilo koji mi je uštedeo hiljade dinara

Isprobala sam ovo na deset načina i ovaj je najbolji: sipajte pola šolje u WC šolju pre spavanja. Nemojte puštati vodu. Ujutru samo lagano prođite četkom. Taj beli prah će rastvoriti kamenac koji niste mogli da dohvatite, a wc šolja će sijati kao nova bez i kapi hlora.

Često postavljana pitanja

1. Gde može da se kupi ovaj beli prah?

Boraks se obično nalazi u poljoprivrednim apotekama ili bolje opremljenim prodavnicama hemije kao sredstvo za lemljenje ili čišćenje.

2. Da li boraks oštećuje tkaninu?

Umerena količina je bezbedna za beli veš i peškire. Izbegavajte ga na svili i osetljivoj vuni jer može biti previše agresivan za fina vlakna.

3. Da li je bezbedan za septičke jame?

Da, u količinama koje se koriste za čišćenje domaćinstva, boraks ne remeti rad bakterija u septičkim sistemima, za razliku od jakih izbeljivača.

Šta vi koristite za one najgore mrlje koje ni najskuplja hemija ne skida? Da li ste probali boraks ili i dalje verujete samo sodi i sirćetu? Pišite mi u komentarima, baš me zanima da li neko ima još bolji trik.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com