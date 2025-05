Kažu da je ovo idealna jačina klime – radi savršeno i kada napolju „gori asfalt“

Jačina klime jedan je od kritičnih faktora pri odabiru optimalnog klima uređaja za hlađenje većeg stambenog prostora.

Pravilnim izborom snage klime može se postići prijatni stepen temperature, a paziti na energetsku efikasnost i dugoročnu isplativost.

Niže se nalaze svi relevantni faktori koji utiču na određivanje koja je idealna jačina klime za 70 m2, uključujući tehničke parametre, uslove prostorije i preporuke stručnjaka.

Jačina klime za 70 kvadrata

Prvi korak u određivanju potrebne snage klima uređaja je izračunavanje potrebne rashladne snage u BTU (British Thermal Units) ili kilovatima (kW). Opšte pravilo je da je za hlađenje prostora od 70 m2 potrebna klima uređaj snage između 18.000 i 24.000 BTU, što odgovara približno 5,3 do 7 kW.

Na primer, portal This Old House, poznat po svojim savetima za domaćinstvo, navodi da je pravilo da je potrebno 20 britanskih termalnih jedinica (BTU) po kvadratnom metru stambenog prostora. To pravilo omogućuje jednostavnu procenu potrebne snage klima uređaja na osnovu površine prostora.

Međutim, stvarna potreba može varirati zavisno od specifičnih faktora prostora, poput kvaliteta izolacije, broja prozora, izloženosti suncu i broja osoba koje borave u prostoru.

Izolacija i izloženosti suncu

Kvaliteta izolacije i količina sunčeve svetlosti koja ulazi u prostor značajno utiču na potrebnu snagu klima uređaja. Na primer, prostor s dobrom izolacijom i umerenom izloženošću suncu može zahtevati klima uređaj snage 18.000 BTU, dok prostor s lošom izolacijom i velikom izloženošću suncu može zahtevati uređaj snage 24.000 BTU ili više.

Broj osoba i električnih uređaja

Svaka osoba u prostoru dodaje dodatnu toplotu, kao i električni uređaji poput računara, televizora i kuhinjskih aparata. Preporučuje se dodati oko 600 BTU za svaku dodatnu osobu i dodatnih 1.000 BTU za svaki veći električni uređaj koji se redovno koristi.

Visina plafona

Visina plafona takođe igra važnu ulogu u određivanju potrebne jačine klime. Standardne preporuke obično se baziraju na visini plafona od 2,4 do 2,7 metara. Ako su plafoni viši, volumen vazduha koji treba rashladiti veći je, što zahteva dodatnu snagu uređaja.

Na primer, prostorija s višim plafonima može zahtevati 10–20% veću rashladnu snagu u odnosu na isti prostor sa standardnim stropovima.

Klimatski uslovi

Klimatski uslovi u kojima se živi takođe značajno utiču na potrebnu jačinu uređaja. U toplijim regijama, gde su letnje temperature redovno iznad 30 °C, preporučuje se korišćenje uređaja s višom rashladnom snagom kako bi se osiguralo efikasno hlađenje. U umerenim klimama, gde su temperature blaže, moguće je koristiti nešto slabiji uređaj bez gubitka na udobnosti.

Za najpreciznije određivanje potrebne snage klima uređaja, preporučuje se konsultacija s kvalifikovanim HVAC stručnjakom koji može sprovesti detaljnu analizu specifičnih uslova vašeg prostora.

Jačina klime za 70 kvadrata: Kalkulator

Za jednostavnije određivanje potrebne rashladne snage, zgodno je iskoristiti online kalkulatore koji na osnovu površine prostora i dodatnih faktora automatski izračunavaju preporučenu jačinu klime. Ovi alati korisni su kao početna procena pre konsultacije sa stručnjakom.

Kako izvući najbolje od klime: Saveti

Da bi klima uređaj radio optimalno i pružao maksimalnu udobnost, važno je ne samo pravilno ga odabrati, nego i znati kako ga koristiti i održavati. Često se zanemaruje činjenica da način korišćenja klime može imati velik uticaj na njenu efikasnost, potrošnju energije i životni vek.

Neke navike koje se lako usvajaju, poput pravilnog podešavanja temperature ili redovnog čišćenja klima uređaja, mogu značajno poboljšati performanse uređaja i smanjiti račune za struju.

Redovno održavanje: Čišćenje filtera i redovno servisiranje obezbeđuju efikasan rad klima uređaja i produžavaju mu životni vek.

Korišćenje zavesa ili roletni: Smanjenje izlaganja suncu tokom najtoplijih delova dana može značajno smanjiti opterećenje vašeg klima uređaja.

Ispravno podešavanje termostata: Održavanje stabilne temperature i izbegavanje prevelikih razlika između unutrašnje i spoljašnje temperature pomaže u očuvanju energije i udobnosti.

Klimatska snaga: energetska efikasnost

Osim što obezbeđuje dovoljnu snagu hlađenja, dobro odabran klima uređaj za prostor od 70 kvadratnih metara treba da bude i energetski efikasan. To znači da troši što je manje moguće električne energije da bi dostigao željenu temperaturu, čime se smanjuju računi za struju i uticaj na životnu sredinu.

Prilikom odabira uređaja, pametno je obratiti pozornost na energetski razred. Naime, preporučuje se tražiti modele s oznakom energetske klase A++ ili A+++, koji pružaju visoku efikasnost uz manju potrošnju energije. Dugoročno, ulaganje u energetski efikasniju klimu višeg ranga može doneti značajne uštede.

(Telegram.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com