Kesice sa silicijumskim gelom svi bacamo u kantu, a nismo ni svesni kakvo blago kriju

Silika gel kesice svi bacamo, a zapravo su pravi spasioci. Zaboravite na vlagu, rđu i uništene telefone - počnite da ih koristite!

Kupili ste nove cipele i odmah bacili one male paketiće? Velika greška. Ove silika gel kesice bukvalno spašavaju stvari od brzog propadanja. Njihova svrha jeste da izuzetno agresivno upijaju vlagu iz okoline, čime vam direktno štede novac jer čuvaju vašu obuću, elektroniku i uspomene.

Svi volimo red i maksimalnu čistoću u kući. Međutim, često previdimo potpuno besplatne sitnice koje nam nude savršeno rešenje za mnoge probleme.

Umesto da ih bacate u kantu za smeće, počnite da sakupljate kesice silicijumskog gela.

Veoma brzo ćete shvatiti njihovu pravu vrednost u svakodnevnom životu.

Šta su zapravo silika gel kesice i kako tačno rade?

Silika gel kesice sadrže granule silicijum-dioksida, poroznog materijala koji efikasno apsorbuje vlagu iz okoline.

One sprečavaju nastanak buđi, rđe i neprijatnih mirisa u zatvorenim prostorima, produžavajući vek trajanja vašim dragocenostima i svakodnevnim predmetima.

Gde sve možete da ih iskoristite u kući

Umesto da brinete o vlagi i neprijatnim mirisima, iskoristite ove kesice na pametan način:

Spas za sportsku torbu

Znojava oprema brzo usmrdi sve oko sebe. Ubacite nekoliko paketića unutra – oni će izvući vlagu i potpuno neutralisati miris znoja.

Čuvanje zimske obuće

Pre nego što odložite čizme u mračni ormar, stavite po jednu vrećicu u svaku cipelu. Obuća će ostati sveža i zadržaće svoj oblik do sledeće zime.

Sjajan nakit bez poliranja

Vlaga kvari srebro i bižuteriju. Ako ubacite kesice na dno kutije sa nakitom, vaše ogrlice i prstenje ostaće blistavi i bez tamnih mrlja.

Ne stavljajte telefon u pirinač, uradite ovo

Svi znaju za onaj čuveni stari savet sa pirinčem. Ispao vam je telefon u vodu i vi ga odmah panično stavljate u plastičnu činiju punu pirinča. Odmah zaboravite na to. Pirinač ostavlja sitnu škrobnu prašinu koja ulazi duboko u portove i zvučnike uređaja, praveći još veći problem.

Umesto toga, uzmite čistu hermetičku posudu sa poklopcem. Napunite je kuglicama silika gela koje ste mesecima uredno sačuvali od kupovine obuće i odeće. Ugasite mokri telefon, obrišite ga peškirom, ubacite ga unutra i čvrsto zatvorite poklopac. Ostavite ga tako u posudi ravno 48 sati bez otvaranja.

Ove čudesne granule izvlače vodu iz najmanjih pukotina neuporedivo brže i potpuno bezbednije od bilo kog zrna.

Da brijači traju duplo duže, a važni papiri ne propadnu

Moderni brijači su postali prilično skupa stavka. Njihova oštrica zapravo uopšte ne tupi tako brzo od samog sečenja dlaka, već ubrzano propada zbog mikroskopske rđe.

Svako kupatilo je prepuno vodene pare nakon tuširanja. Kada završite brijanje, temeljno obrišite brijač peškirom i stavite ga uspravno u praznu čašu gde se već nalaze silika gel kesice.

Vaše oštrice će trajati sigurno duplo duže, čuvajući vam dosta novca tokom godine.

Potpuno isti problem važi za porodičnu arhivu, krštenice i diplome.

Držite ih složene u hladnim fiokama na tavanu ili u podrumu? Vlažan vazduh će ih s vremenom deformisati i potpuno uništiti. Ubacite kesice silicijumskog gela direktno u plastične fascikle sa dokumentima.

Osetljiv papir će ostati prav i netaknut, a stare fotografije neće nimalo izbledeti niti se ikada zalepiti jedna za drugu.

Osušite kesice ih i koristite ponovo

Mislite da ovi mali upijači traju večno? Ne baš sasvim. Porozne granule se s vremenom potpuno zasite vodom i prestanu da funkcionišu.

Ali to nikako ne znači da im je tu kraj.

Stavite ih u pleh i ubacite u rernu na 100 stepeni oko sat vremena. Toplota će ispariti svu nakupljenu vlagu. Vaše male vrećice sa silika gelom su nakon hlađenja ponovo spremne za akciju i dalju zaštitu stvari.

