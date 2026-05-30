Kako da vas klima hladi, a ne razboli: Primenite ovih 5 trikova i uživajte u letu bez brige!

Klima uređaj leti može da hladi tiho i jeftino. Pet trikova koje većina nas preskoči, a menjaju sve. Probajte odmah.

Razlika od 12 stepeni između rashlađene sobe i vrele terase nije pravo osveženje, to je siguran recept za upalu sinusa pre nego što vikend uopšte počne. Klima uređaj leti ne sme da radi kao frižider, a upravo to većina nas uradi čim napolju „prži“ preko 30 stepeni.

Problem najčešće nije u samom uređaju, već u tome kako ga koristimo, pogotovo u onim starim zgradama gde vazduh jedva struji.

Pre nego što panično zovete majstora ili trošite pare na novi uređaj, probajte ovih pet jednostavnih caka. Menjaju celu priču, ne koštaju ništa, a toliko su lake da nemate izgovor da ih ne isprobate.

Pravilo sedam stepeni koje niko ne poštuje

Razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da pređe sedam stepeni. Ako je napolju 35, klima ide na 28, ne na 22. Zvuči kao malo hlađenja, ali za pola sata telo se navikne i stan deluje sveže. Kad uđete sa ulice u sobu od 22 stepena, krvni sudovi reaguju kao da ste upali u podrum. Otud bol u grlu i zapušen nos već trećeg dana.

Postavite 26 stepeni kao gornju granicu tokom noći. Možda vam deluje toplo, ali ujutru ćete prvi put posle dugo vremena ustati odmorni i bez one teške glavobolje koju izaziva preterano hlađenje.

Filteri puni prašine pretvaraju klimu u izvor prljavštine

Otvorite prednji deo unutrašnjeg dela klime. Izvadite dva bela filtera, oni izgledaju kao sito od plastike. Ako vidite sivu prevlaku, vaša klima trenutno duva tu prašinu pravo u jastuk. To nije sezonsko čišćenje, to je posao za svake dve nedelje tokom leta.

Operite ih mlakom vodom i sa malo deterdženta za sudove, isperite, ostavite da se osuše na vazduhu sat vremena. Ne sušite ih fenom i ne vraćajte vlažne. Cela operacija traje 15 minuta i košta nula dinara. Račun za struju ume da padne i do 15 odsto jer čista klima ne mora da radi na maksimumu.

Da li klima sme da radi cele noći

Klima može da radi cele noći ako je razlika do sedam stepeni, ako mlaz vazduha ne ide direktno u krevet i ako su filteri čisti. U suprotnom, koristite tajmer da se ugasi posle dva sata, dok ne zaspite.

Smer mlaza je važniji od temperature

Lamela na klimi nije ukras, ona odlučuje da li ćete se ujutru probuditi sa ukočenim vratom. Mlaz hladnog vazduha mora da ide ka plafonu, nikad direktno na krevet ili kauč. Hladan vazduh je teži od toplog, pa pada sam od sebe i ravnomerno hladi celu prostoriju.

Ovo je trik koji koriste hotelski domari po Grčkoj već decenijama. Kod kuće radi isto. Dete u dečijoj sobi ne sme da spava ispod klime, prebacite krevet uza zid gde se nalazi unutrašnji deo, ne preko puta njega.

Vlažnost u stanu pada ispod 30 odsto, i to je pravi razlog za suvo grlo

Klima uređaj leti ne hladi samo vazduh, ona ga i suši. Posle sat vremena rada, vlažnost u zatvorenoj sobi pada sa normalnih 50 na nekih 25 odsto. To je niže od pustinje. Otud pucanje usana i osećaj da vam je nepce kao šmirgla čim se probudite.

Rešenje ne košta ništa. Stavite plitku posudu sa vodom u ćošak sobe, podalje od klime. Voda polako isparava i vraća vlažnost u normalu. Sobne biljke poput aloje ili svekrvinog jezika rade isti posao i izgledaju lepše od plastične zdele.

Spoljni deo klime na suncu radi duplo

Spoljni deo klime, onaj veliki sandučić na fasadi, ne sme da stoji na direktnom suncu od podneva do četiri popodne. Ako jeste, kompresor se pregreva i potroši duplo više struje za isti efekat. Stanari u Bloku 70 ili na Voždovcu često imaju ovaj problem jer su fasade okrenute na jug.

Postavite tanku nadstrešnicu iznad njega, dovoljno je parče lima ili plastificirane ploče za 800 dinara u svakoj boljoj gvožđari. Razmak od bar 20 centimetara da vazduh struji. To je razlika između klime koja izdrži deset sezona i one koja crkne posle tri.

