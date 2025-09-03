Kljucni potez za topliji dom: Do kraja leta uradite ovo s radijatorima i računi za grejanje će biti manji tokom zime

Pre nego što se leto u potpunosti povuče, pobrinite se za radijatore kako bi zimske dane proveli u prijatnoj atmosferi i uz niže račune za grejanje.

Jednostavan tehnički zahvat na sistemu može značajno poboljšati protok toplote i izbeći hladne tačke u svakoj prostoriji.

Zašto je važno reagovati sada

Izvođenje pripremnih radova tokom leta omogućava brži i jeftiniji popravni rad. Majstori imaju više slobodnih termina, a manjak obaveza grejnih sezona garantuje da će sistem biti spreman kada priroda zatraži toplotu.

Ispustite vazduh iz sistema

Prvi korak je “krvarenje” radijatora: pomoću ključa ili odgovarajućeg šrafa otpustite zarobljeni vazduh. Kada voda počne ravnomerno da kaplje, vraćanjem radijatora na normalan rad sprečavate stvaranje hladnih zona i šumove u cevima.

Ugradnja termostatskih ventila

Zamena običnih slavina na radijatorima savremenim termostatskim ventilima donosi preciznu kontrolu temperature u svakoj prostoriji. Time postižete optimalnu potrošnju energije, a prostorije se greju prema individualnim potrebama.

Hidrauličko balansiranje

Da bi toplota stizala ravnomerno do svih radijatora, neophodno je prilagoditi pritisak i protok u cevovodu. Hidrauličko balansiranje radi majstor podešavanjem protoka kroz svaki radijator, čime se izbegavaju pregrevanja ili prejako hlađenje pojedinih elemenata.

Refleksiona folija za dodatnu izolaciju

Postavljanje tanke folije ili panela između zida i radijatora vraća toplotu natrag u prostoriju, umesto da je zid apsorbuje. Ovaj pristupačan trik pojačava osećaj toplote i smanjuje toplotne gubitke kroz spoljni zid.

Zaptivanje i izolacija cevi

Pregledajte sve vidljive spojeve i ventile na cevovodu, zamenite dotrajale dihtunge i dodajte izolacionu navlaku na cevi. Održavanje cevi čistim i zategnutim sprečava gubitak toplote tokom prenosa od bojlera do radijatora.

Nakon ovih koraka, vaš sistem grejanja biće spreman da zimu dočeka bez problema, a vi ćete moći da uživate u prijatnoj temperaturi i smanjenim troškovima.

