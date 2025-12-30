Ko je veći potrošač struje u vašem domu — mašina za pranje veša ili frižider

Da li vam račun za struju raste zbog mašine za pranje veša ili frižidera? Otkrivamo koji uređaj je najveći potrošač struje.

Račun za struju raste, a Vi imate osećaj da ništa ne radite drugačije. Problem često nije u navikama, već u jednom uređaju koji radi bez pauze i koji je obično najveći potrošač u domaćinstvu.

Ako ste pomislili na veš-mašinu, niste sami. Bučna je, vidljiva i uključuje se sa punim bubnjem. Ali istina je manje očigledna i zato skuplja.

Frižider najveći potrošač struje – zašto baš on?

Veš-mašina radi nekoliko sati nedeljno. Frižider radi 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. I ne samo da radi, već stalno održava temperaturu, reaguje na svako otvaranje vrata i bori se protiv toplote iz okoline.

Stariji modeli, posebno oni stariji od 10 godina, mogu trošiti i duplo više energije nego moderni A+++ uređaji. To se ne vidi na prvi pogled, ali se vrlo jasno vidi na računu.

Prema podacima Evropske komisije i energetskih agencija, frižider najveći potrošač struje u domaćinstvu često učestvuje sa 20-30% ukupne potrošnje.

Zašto veš-mašina ima lošu reputaciju?

Veš-mašina troši dosta energije po jednom pranju, naročito ako koristite programe na 60 ili 90 stepeni. Ali ključna razlika je ritam. Ona se gasi. Frižider nikad.

Ako perete veš 3-4 puta nedeljno, veš-mašina je aktivna nekoliko sati. Frižider je aktivan stalno. Zato poređenje po osećaju vara.

Male greške koje frižider pretvaraju u energetsko čudovište

Ovo su stvari koje mnogi rade, a skupo ih plaćaju:

Pretrpan frižider – hladan vazduh ne cirkuliše pravilno

– hladan vazduh ne cirkuliše pravilno Topla hrana u frižideru – motor radi jače da obori temperaturu

– motor radi jače da obori temperaturu Nečista zadnja rešetka – slabije hlađenje, veća potrošnja

– slabije hlađenje, veća potrošnja Često otvaranje vrata – svaki put hladnoća beži, struja ostaje

Ako se prepoznajete u bar dve stavke, frižider najveći potrošač struje u Vašem stanu vrlo verovatno već jeste.

Brze i realne uštede koje možete odmah da vidite

Ne govorimo o skupim rešenjima ni o odricanju.

Spustite temperaturu frižidera na optimalnih +4 stepena.

Zamrzivač držite na -18. Ovo je dovoljno za bezbednost hrane i znatno smanjuje potrošnju.

Očistite zadnju rešetku bar dva puta godišnje.

Ne stavljajte topla jela direktno unutra.

Proverite dihtunge – ako vazduh curi, struja curi još brže.

Da li se isplati novi frižider?

Ako imate star uređaj, odgovor je često – da.

Razlika u potrošnji između starog i novog modela može značiti nekoliko hiljada dinara godišnje uštede. Novi frižider se ne kupuje zbog mode, već zbog računa koji Vas svakog meseca čeka.

Mala promena, veliki efekat

Frižider najveći potrošač struje ne mora to da ostane. Uz nekoliko pametnih poteza, možete smanjiti potrošnju bez odricanja komfora.

