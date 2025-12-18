Ko zna kada će vam zatrebati: 10 stvari nikada ne bacajte iz kuće

Svakodnevno bacamo stvari koje nam se čine nepotrebnim, a nismo ni svesni koliko nam mogu koristiti. Nikad ne znate da li će vam zatrebati spajalice, alu-folija, gumice, stare majice i slične stvari. Njih nikada ne bacajte iz kuće.

Život je nepredvidiv, a neočekivani trenuci mogu se pojaviti kad se najmanje nadate. U takvim trenucima, imati određene stvari pri ruci može napraviti ogromnu razliku između olakšanja i stresa. Možda ste se našli u situaciji kada vam je zatrebala svetiljka u mraku, osnovni alat u trenutku popravke ili lekovi u slučaju neočekivanog zdravstvenog problema.

Ovo su trenuci kada shvatate da su neki predmeti i alati – često zanemareni u svakodnevnom životu – odjednom postali neprocenjivi. Svakodnevno bacamo stvari koje nam se čine nepotrebnim, a nismo ni svesni koliko nam mogu koristiti.

Danas vam predstavljamo 10 stvari koje nikada ne bi trebalo baciti.

Spajalice/Štipaljke

Cenjene su zbog svoje snage, a ako ste ikada uhvatili prst u jednu od njih onda znate na šta mislimo. Ta snaga ih čini odličnim za kablove koje će držati zajedno, na mestu. Ako čistite svoju kuću i naiđete na ove spajalice, njih nikada ne bacajte. Među mnogim idejama za ove spajalice, evo naših omiljenih. Minimalistički novčanik – savijte novac i kreditne kartice i sve to spojite sa spajalicom, potom je zakačite na ključeve. Pomagač za pastu za zube – kada vam se istroši pasta namotavajte je kako bi istisnuli ostatak, a da biste zaustavili stalno odmotavanje zakačite kraj spajalicom. Okvir za sliku – zakucajte dva eksera u zid, a na sliku zakačite spajalice, a potom i na zid.

Aluminijumska folija

Sledeći put kada koristite foliju, isperite je i sačivajte za jednu od ovih upotreba: Pranje šerpi – umotajte foliju u loptu za jednostavan način uklanjanja zagorelih ostataka iz šepre, odlično radi i sa masnim rešetkama. Poliranje srebra – stavite vaš escajg u posudu obloženom folijom sa prokuvalom vodom, zatim dodajte dve kašike soli. Za nekoliko minuta, jednostavna hemijska reakcija će ispolirati vaše viljuške i kašike. Levak – kada ste u potrebi za levkom formirajte kornet od dvostrukog sloja folije i problem je rešen. Oštrač makaza – ako vaše makaze počinju da tupe, jednostavno secite foliju sa njima i biće ponovo naoštrene.

Elektronika

U svetu visoke tehnologije, kratak put do dečje igračke je najbolja stvar na svetu. Kompjuteri, televizori i mobilni telefoni izlaze iz mode jako brzo da neki imaju zbirke starih telefona koji skupljaju prašinu. Ako razmišljate da bacate vašu elektroniku, prvo pogledajte ove brojeve o prednostima reciklaže: Recikliranjem milion lap topova štedi se godišnje energije jednako koliko 3.500 ljudi je potroši za godinu dana. Recikliranjem milion mobilnih telefona štedi se: 15.000kg bakra, 350kg srebra, 34kg zlata i 15kg paladijuma. Kada surfujete internetom setite se da potražite sajtove vezane za reciklažu, iznenadićete se da u Srbiji ih ima mnogo, a od nekih možete dobiti i novac. Pored elektronike, reciklirajte i plastiku, metal, gume, kablove, tekstil, tonere i kertridže i mnoge druge materijale.

Pampuri

Sledeći put kada otvorite vino, zadržite pampur. Uz malo strpljenja, ili nekog ozbiljnijeg opijanja, prikupićete dovoljno pampura za neki „uradi sam“ projekat. Jednostavna tabla na koju možete kačiti radove i slike je klasičan „uradi sam“ projekat. Zalepite stotinjak čepova u obliku koji vam odgovara, uramite ga ili samo zakačite u svom originalnom izgledu. Čak ako imate veliki broj čepova, budite kreativni. Na internetu ćete naći mnogo ideja, izaberite omiljenu i počnite sa radom.

Flaše na stisak

Nemojte bacati ambalažu od kečapa, senfa i sl… Popunite ih maslinovim uljem, sosovima koji mogu da stoje ili začinima. Sledeći put kada pravite palačinke, napunite smesom jednu od flaša i ispeći ćete palačinke bez izlivanja ili kapljica. Isperite bocu jako dobro i napunite je sa svojim kućnim namazima ili domaćim prelivom za sladoled.

Naočare

Postoje milioni odraslih i dece u zemljama u razvoju kojima naočare na recept nisu dostupne. Postoji niz dobrotvornih organizacija koje prihvataju donacije polovnih naočara, uparite ih sa dioptrijom i pomozite ljudima kojima je to luksuz.

Stare majice

Razvrstajte vaš orman tako što ćete se odreći svega što niste nosili u poslednjih godinu dana. Majice nikada ne bacajte. One koje su u dobrom stanju uvek mogu naći novog vlasnika. Pocepane ili uništene majice možete koristiti kao krpe za prašinu, pranje automobila itd… Ako ste kreativni ili imate vremena da pretražujete internet za „uradi sam“ projekte onda ćete od starih majica napraviti narukvice, gumice za kosu, torbe i slično.

Gumice

Ne pričamo o gumicama za kosu, već o onim za tegle. Nemojte nikada bacati gumice. Gumice su rešenje za mnoge stvari i probleme u domaćinstvu. Stavite veliku ili više gumica oko konzerve sa bojom radi lakšeg brisanja četke. Stavite dve gumice oko daske za seckanje da biste zaustavili proklizavanje. Kada imate problem da otvorite teglu, stavite debelu gumicu na poklopac. Zavežite gumice oko varjače kako biste zaustavili proklizavanje i upadanje u šerpu.

Karton od toalet papira

Za decu ovo znači dvogled, raketa ili podmornica, a odrasli imaju još više koristi od toga. Spakujte plastične kese u rolnu i tako uredite vašu fioku. Organizujte gumice za kosu i šnalice tako što ćete ih staviti oko rolne. Zaustavite zamršenje kablova tako što ćete ih uredno smotati u rolnu. Takođe zaustavite zamršenje novogodišnjih lampica tako što ćete ih zamotati oko rolne. Bezbedno skladištite važna dokumenta kao što su diplome, krštenice ili snimak pluća unutar toalet rolne. Ili napravite saksiju za cveće – mogućnosti su beskrajne!

Sijalice



Ako je sijalica slomljena, nema potrebe za bacanjem. Budite kreativni i napravite raj u vašem domu sa pregorelim sijalicama, to može biti: lep dekor, vaza, činija za bombone i slično.

(Ženskimagazin)

