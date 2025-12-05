Koja je idealna temperatura na termostatu ako želite da uštedite: Svi stručnjaci rekli su isti broj, ni stepen više!

Za prosečno domaćinstvo, spuštanje temperature za samo 1 stepen može uštedeti i do 115 funti godišnje. Dakle, nije mala ušteda.

Temperatura kuće je više nego bitna. Ne samo kod nas, već i u svetu, mnogi u susret zimi traže načine da smanje troškove grejanja.

S tom idejom, novinar Expressa se obratio stručnjacima kako bi mu pomogli da podesi optimalnu temperaturu na termostatu, prenosi nova.rs.

„Dobra vest je da postoje metode za smanjenje troškova grejanja bez ikakvih finansijskih izdataka, što vam potencijalno može uštedeti znatno više od 100 funti godišnje. Tražio sam savet od više od 100 stručnjaka o tome kako da održim niske račune i jedna stvar oko koje su se složili je temperatura za podešavanje termostata“, ističe novinar u tekstu za Express i prenosi preporuke koje je dobio u vezi s idealnom temperaturom u stanu.

Idealna temperatura termostata

„Idealna temperatura za prostoriju je između 18 i 21°C. Svaki dodatni stepen povećava račun za grejanje za oko 10%, pa je važno osigurati da radijatori rade što efikasnije“, kaže Nick Duggan, direktor The Radiator Centre.

„Korišćenje termostata kao prekidača za uključivanje/isključivanje može uzrokovati rasipanje energije, jer sistem tada mora još jače da radi da ponovo zagreje prostor. Biće vam toplije – i trošićete energiju efikasnije – ako ga postavite da radi samo kada je potrebno i ostavite ga stabilnim između 18 i 21°C. Smanjenje temperature za samo jedan stepen može uštedeti do 145 funti godišnje“, ističe predstavnik Octopus Energy-ja.

„Mnogi Britanci pojačavaju termostat misleći da će tako ‘brže zagrejati kuću’. U stvarnosti, vaš bojler radi jednakom brzinom bez obzira na postavku. Time samo prekoračujete ciljanu temperaturu i trošite energiju. Umesto toga, postavite termostat na najnižu prijatnu temperaturu, obično oko 18-21°C, i pustite ga da radi stabilno“, kaže Fiona Peake, stručnjakinja za kućne finansije iz Ocean Finance-a.

„Hive savetuje postavljanje glavnog termostata između 18°C i 21°C, a većina korisnika Hive termostata bira 18°C. Za prosečno domaćinstvo, spuštanje temperature za samo 1 stepen može uštedeti i do 115 funti godišnje. Proleće je najbolji trenutak za probu jer napolju nije prehladno“, predlaže Gav Murray, direktor grejanja u Hive-u.

Bitno da je stabilno

„Neka bude jednostavno i stabilno. Postavite termostat na realnu dnevnu temperaturu, oko 18–20°C, uz malo smanjenje tokom noći, obično 16–17°C. Dakle, bez potpunog isključivanja“, preporučuje Adam Knight, glavni inženjer u BOXT-u.

„Većini domova odgovara između 18°C i 21°C, pa ako inače grejete više, pokušajte da smanjite temperaturu i dodate sloj odeće. Smanjenje termostata za samo 1°C može smanjiti račun za oko 10%, prema Energy Saving Trustu. To je, u proseku, oko 120 funti uštede godišnje“, objašnjava Ricky Sharma iz Engineering Real Results (ERR).

