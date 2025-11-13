Koje biljke treba saditi u novembru za bogat rod na proleće? Baštovani se kunu u ove 3 biljke!

Koje biljke treba saditi u novembru? Baštovanski gurui za BBC Gardener’s World kažu da bi luk, ljutiku i beli luk trebalo upravo sada saditi.

Ako ste se nekad pitali koje biljke treba saditi u novembru, evo baštovanski gurui su za BBC Gardener’s World rekli da bi luk, ljutiku i beli luk upravo sada trebalo saditi.

Luk je, kažu, „svestrani usev“ koji se lako uzgaja i u kojem se može uživati tokom cele godine. Za ovu kulturu stručnjaci savetuju sadnju sada ili u proleće iz malih setova umesto semena.

„Sadite ih u jesen ili proleće, na razmaku od 10-15 cm u dobro pripremljeno, plodno zemljište koje zadržava vlagu na punom suncu. Očistite područje od korova i vode u sušnim periodima. Berite luk kada je dovoljno velik za jelo ili kada listovi posmeđe i počnu da venu“, savetuju oni.

Luk

Da biste se brinuli o vašim usevima luka, dobra je ideja da pokrijete krevete hortikulturnom vunom kako biste sprečili da ptice dolete. Takođe bi trebalo da očistite znake truleži, uključujući smeđe mrlje i sivu buđ, kao i opuštene žute listove koji ukazuju na larve lukove muve.

„Luk zasađen u jesen, iz semena, spreman je za berbu od ranog leta. Luk zasađen u proleće, gajen iz semena, spreman je za berbu od kasnog leta. Nikada ne berite luk pre nego što mu listovi požute i prestanu da rastu.“

Šalot (Ljutika)

Ljutika je još jedna kultura koja se lako uzgaja i odlična je za razna jela jer ima mnogo blaži ukus od luka. Da biste obezbedili najbolji usev, držite ljutiku u vlažnom, ali dobro dreniranom zemljištu i zalivajte je u suvim uslovima kako biste sprečili korov.

Gardeners’ World kaže: „Jesenje sadnje će vam dati ranije, jače useve. I ljutika voli sunce i plodno tlo koje zadržava vlagu, idealno sa puno dobro istrulile organske materije, kao što je baštenski kompost…”

„Razbijte zemlju da razbijete velike grudve. Razmaknite svoje lukovice, koje proizvode više lukovica, na udaljenosti od 15-20 centimetara. Ostavite 30 centimetara između redova. Pokrijte ga vunom ili mrežom da sprečite ptice da čupaju lukovice“, savetuju dalje.

Beli luk

S druge strane, beli luk je nezaobilazna aroma za širok izbor jela koja će sigurno obogatiti vašu kuhinjsku paletu. Beli luk se obično sadi u jesen ili ranu zimu, što novembar čini idealnim vremenom za sadnju.

Posadite lukovice belog luka direktno u zemlju ili ih posadite u male saksije ili module ako imate teško zemljište. Beli luk se takođe može uzgajati za žetvu u velikoj posudi.

Uverite se da je tlo očišćeno od bilo kakvih prethodnih useva i korova. Kompost domaćeg đubriva treba ukopati i izgrabuljati, a lukovice postaviti na 15 santimetara sa 30 santimetara između redova. Opet, hortikulturno runo je idealno za sprečavanje ptica da dođu do biljke, prenosi Mirror.

Beli luk ne treba mnogo nege. Gardeners’ World preporučuje: „Redovno zalivajte u proleće i rano leto, ali ga smanjite kada vidite da lišće postaje žuto – to je znak da lukovice sazrevaju. Uklonite korov između biljaka da biste smanjili konkurenciju za vodu i hranljive materije.“

