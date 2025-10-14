Koje je najbolje vreme da se sadi beli luk? Ovo je najlakši način da dobijete dobar plod i velike glavice luka

Najlakši način da u proleće dobijete velike glavice belog luka jeste da ga posadite krajem oktobra. Ovo je najbolje vreme za sadnju, mada možete to da uradite i u rano proleće.

Ako biste se voleli da se isprobate u sadnji belog luka, kraj oktobra idealan je trenutak za taj baštenski poduhvat. Beli luk koji se sadi u jesen je krupan, ali ne može trajati do sledećeg ljeta i tako zaokružiti ciklus uzgoja. Beli luk se, naravno, može posaditi i u rano proleće.

Tada je njegova vegetacija kraća, jer raste samo pet meseci, a ne osam, kao što je slučaj kada ga sadimo u jesen. Zahvaljujući tome, prolećni beli luk stvara nešto sitnije glavice, što nikako nije greška uzgajivača, već samo posledica dužine vegetacije. Možda je to za neke nedostatak, ali možda i nije, jer prolećne glavice traju mnogo duže, čvršće su i bogatije eteričnim uljima. Uprkos tome, većina vrtlara pazi na veličinu pa beli luk radije sada sade.

Beli luk se uzgaja jednostavno, sadnjom pojedinih češnjeva koje smo dobili razdvajanjem glavica. Oni koji se tek odlučuju za sadnju mogli bi sadni materijal da nabave ovih dana na obližnjoj pijaci. Treba se jednostavno raspitajte odakle belu luk dolazi i kupite onaj koji je uzgojen u okolini, kako bi se što lakše prilagodio na slične uslove. Pripazite samo da vas prodavci i preprodavci ne vuku za nos. Domaći beli luk prepoznaćete po čupavom korenju umazanom od zemlje.

Bez obzira odakle dolazi beli luk koji ste nabavili, svaki se sadi na isti način. Glavice se razdvajaju na češnjeve koji se sada u razmaku od 10 do 15 cm i dubinu od oko 4 cm. Za one koji ga sade prvi put, važno je naglasiti da uski vrh češnja uvek mora biti okrenut nagore, jer će se iz tog dela u proleće (a ponekad i ranije) pojaviti mladi zeleni listovi, piše Večernji.hr.

Najbolje uspeva na dobro obrađenim lakšim zemljištima blago kisele ili neutralne reakcije, traži rastresito i umereno vlažna tla. Potrebno mu puno svetla, a nikako ga ne smete đubriti stajskim đubrivom, zato pre sadnje tlo treba nađubriti mineralnim đubrivom ili kompostom. Ako je dobro ukorenjen može da izdrži do –25 stepeni Celzijusa. Beli luk počinje da klija kad temperature dostignu 4° C. Optimalna temperatura rasta belog luka je od 18 do 22° C. Ko se odluči da posadi beli luk, mora biti spreman na redovno čišćenje zasađene površine, jer korov je najveći neprijatelj ovog povrća.

