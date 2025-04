Koliki je očekivani radni vek kućnih aparata? Jedan će vas brzo izdati, a začudiće vas najdugovečniji

Kupovina kuće, bilo da je u pitanju kuća ili stan, poseban je doživljaj. Iako u većini slučajeva ulažete mnogo truda u odabir kuće iz snova, stres se ne završava samom kupovinom. Zato što većina nas troši novac na gornjoj granici svog budžeta kada obavi ovu vitalnu kupovinu (neki čak i više nego što smo planirali), a onda nam preostaje samo da opremimo svoj novi životni prostor nameštajem i uređajima.

Životni vek klasičnog nameštaja, kao što su sto, stolica ili sofa, u velikoj meri zavisi od toga koliko često i kako ga koristimo. Tu nema velikih iznenađenja, zaista je retko da se takav nameštaj iznenada pokvari ili uništi. S druge strane, kod kućnih aparata životni vek je lutrija – nikada ne možete biti sigurni da će vam oni verno služiti dugi niz godina.

Stariji ljudi uvek ističu da su u njihovo vreme kućni aparati pravljeni da traju decenijama; Proizvođači su nudili dugoročne garancije i kao da su se takmičili čiji će uređaji duže trajati. Danas situacija sa kućnim aparatima nije ni približno ista. Dok jedni za njihov kratak vek okrivljuju mnoštvo elektronike ugrađene u njih, drugi sumnjaju da proizvođači namerno ugrađuju elemente slabijeg kvaliteta u uređaje, da bismo po isteku garancije morali da kupujemo novi uređaj. Zašto novo? Jer popravke koštaju skoro isto, a ne možete sebi da priuštite da čekate mesec dana da vam se popravi frižider ili zamrzivač, na primer…

Stoga nije ni čudo što se kupci pitaju koliko dugo mogu da očekuju da njihovi kućni aparati rade bez ikakvih problema. Nekada je bilo lako pronaći kućne aparate koji traju decenijama, ali danas će malo ko moći da vam kaže da su njihovi aparati bez problema radili najmanje 10 godina…

Na ovo pitanje pokušali su da odgovore stručnjaci sa portala Choice, koji već dugi niz godina pokušavaju da kupcima ponude nepristrasne recenzije kućnih aparata. Oni su izračunali dugovečnost (ili kratkotrajnost, u nekim slučajevima) cifre za savremene kućne aparate na osnovu više od 3.500 odgovora koje su dobili na anketu o životnom veku kućnih aparata i anketu proizvođača, koju je sprovela njihova sestrinska organizacija Consumer NZ. Evo rezultata njihovog istraživanja.

Frižider

Očekivani životni vek: 10 do 11 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti posle: 8 do 9 godina

Prosečna cena popravke: 160 evra

Neispravni termostati i oštećene zaptivke na vratima vredi popraviti, a performanse hlađenja starijeg frižidera mogu se delimično obnoviti zamenom istrošenih zaptivki. Ako je vaš frižider stariji od 6 godina i ima ozbiljniji problem (kao što je kvar kompresora), razmislite o njegovoj zameni jer će novi biti efikasniji i trošiće manje električne energije.

Mašina za pranje sudova

Očekivani životni vek: 9 do 10 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti posle: 6 do 8 godina

Prosečna cena popravke: 160 evra

Pokvarene držače, zaptivke, ulazne ventile i creva je jeftino i lako zameniti čak i na relativno starim mašinama, a većina proizvođača nudi rezervne delove godinama koje dolaze. Imajte na umu da su noviji modeli tiši i efikasniji. Obavezno zatražite ponudu pre popravke elektronskih komponenti – možda se ne isplati.

Rerna

Očekivani životni vek: 13 do 15 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti posle: 10 do 12 godina

Prosečna cena popravke: 200 evra

Imamo dobre vesti za sve one koji su zaljubljeni u svoju rernu: ako postoje rezervni delovi, čak i stari model vredi popraviti.

Polomljena vrata, termostati i drugi elementi se lako popravljaju. Pokvareni ventilatori i elektronske ploče mogu biti skuplje, ali nova pećnica vam neće mnogo uštedeti na računu za struju, pa je vredno proveriti. Kada su u pitanju skupe samostojeće peći, gotovo uvek ih vredi popraviti.

Ploča za kuvanje

Očekivani životni vek: 13 do 15 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti nakon: 10 do 11 godina (indukciona ploča), 7 do 10 godina (keramička ploča)

Prosečna cena popravke: 155 evra

Isplativost popravke zavisi od tehnologije ugrađene u ploču – manje napredne elektronske elemente je lako popraviti, pa ih vredi popraviti, dok zamena elektronskih modula i indukcionih kalemova može biti (pre)skupa. U svakom slučaju, vredi proveriti koliko će vas koštati popravka, pa tek onda doneti odluku o eventualnoj kupovini nove ploče.

Mikrotalasna pećnica

Očekivani životni vek: 8 do 9 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti nakon: 0 do 2 godine

Prosečna cena popravke: 140 evra

Mikrotalasne pećnice su relativno jeftine, pa ako je garancija istekla, razmislite o zameni. Osim ako, naravno, nije reč o najjednostavnijoj popravci (kao što je zamena staklenih ploča, koje su generalno prilično jeftine). Vredi popravljati skuplje modele (na primer, kombinovane konvekcijske mikrotalasne pećnice) koji su stari do 5 godina, ali neispravan magnetron ili oštećena vrata ili orman obično znače da je vreme da ga odnesete otpad. Oprez: iako je ovo uobičajena greška, u nekim modelima je pregorelo unutrašnje svetlo nezgodno i skupo za zamenu. Ali to neće uticati na rad mikrotalasne, pa razmislite da li možete bez nje.

Toster, kuvalo za vodu, pegla

Očekivani životni vek: 4 godine

Jeftinije kupiti novo nego popraviti nakon: 1 godine (verovatno neće biti rezervnih delova)

Prosečna cena popravke: 85 evra

Malo je verovatno da će neko od nas odneti jeftiniji kućni aparat poput tostera ili kuvala za vodu odneti na popravku. Međutim, sačuvajte garantni list i zatražite zamenu za uređaj u slučaju da se vaš pokvari u garantnom roku. Iako ne košta mnogo, uštedite svoj novac. Zanimljivo, u istoj studiji pokazalo se da su mobilni telefoni jednako (ne)pouzdani kao i tosteri, sa očekivanim životnim vekom od 4 godine.

Mašina za pranje veša

Očekivani životni vek: 10 do 11 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti posle: 7 do 8 godina

Prosečna cena popravke: 170 evra

Istraživanje koje je sproveo Choice pokazalo je da je prosečna mašina za pranje veša radila bez problema 7,7 godina, nakon čega je počela da se kvari. Popravka bi i dalje trebalo da bude vaša prva opcija jer su mašine za pranje veša skupe, a popravke mogu biti jednostavnije nego što mislite. Polomljene zaptivke na vratima se takođe lako popravljaju, kao i prekidači i mehanički tajmeri. Čak i naizgled ozbiljne greške mogu biti relativno jeftine za popravku – bubanj koji se više ne rotira može se popraviti zamenom pogonskog remena.

Ali nakon što vaša mašina napuni 6 godina, veliki kvar obično znači nabavku nove mašine. Generalno, razmislite o novoj mašini ako elektronika ili motor pokvare, što bi vas moglo koštati prilično novca za popravku. Takođe imajte na umu da verovatno koristite mnogo više deterdženta nego što vam je potrebno – korišćenje ¼–⅓ merice dobrog deterdženta će vam uštedeti novac i smanjiti nakupljanje prljavštine u mašini.

Usisivač

Očekivani životni vek: 8 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti nakon: 0 do 6 godina

Prosečna cena popravke: 125 evra

Zaglavljeni valjci četkice i začepljeni filteri mogu se vrlo jeftino otčepiti ili zameniti, kao i pohabana ili polomljena creva i pribor. Usisivači se veoma razlikuju po ceni i kvalitetu, tako da veliki kvarovi poput pokvarenih prekidača ili pregorelih motora mogu koštati koliko i zamena, posebno kada su u pitanju jeftiniji modeli. Napredak u tehnologiji dovodi do sve većeg prelaska na bežične modele, tako da ako vaš stariji usisivač prestane da radi, to bi mogao biti dobar izgovor za prelazak. Najčešći problemi sa bežičnim usisivačima su kvarovi baterije ili punjača – to su delovi koje je obično lako zameniti.

Klima uređaj

Očekivani životni vek: 10 do 15 godina

Jeftinije kupiti novo nego popraviti nakon: 8 do 9 godina (uređaj srednjeg dometa)

Prosečna cena popravke: 170 evra

Klima uređaj se pokazao kao najdugotrajniji kućni aparat u istraživanju Choice – čitaoci su kroz svoje odgovore otkrili da njihova klima u proseku traje 12 godina. To je skup uređaj za zamenu i može zahtevati dodatni rad ako treba da instalirate novi odvod ili ožičenje. Delovi za starije modele mogu biti teško dostupni, a posle 5 do 10 godina jednostavno neće raditi tako dobro kao kada su bili novi. Kvar klima uređaja će vas verovatno mnogo koštati, bez obzira da li se odlučite da je popravite ili zamenite, tako da je dobra ideja da dobijete ponude za obe opcije pre nego što se odlučite za bolju.

