Koliko često treba prati zavese – u gradovima i mnogo češće nego što mislite
Zavese su jedan od onih detalja u domu koji deluju čisto – dok zapravo kriju ogromnu količinu prašine, mirisa i nečistoća. Posebno u urbanim sredinama, gde je vazduh zagađeniji, one postaju pravi filter za sve što udišemo.
Iako ih većina ljudi pere retko, stručnjaci upozoravaju da to nije dovoljno ako živite u gradu. Upravo tada zavese upijaju više čestica iz vazduha nego što možete i da zamislite.
Zašto su zavese prljavije nego što mislite?
Na prvi pogled deluju uredno, ali u stvarnosti zadržavaju:
- prašinu i polen
- dim cigareta i mirise kuvanja
- vlagu i sitne čestice iz vazduha
Zbog toga mogu uticati ne samo na izgled prostora, već i na kvalitet vazduha u vašem domu.
Koliko često zapravo treba prati zavese?
Ne postoji jedno pravilo koje važi za sve, ali stručnjaci daju jasne smernice:
- Na svaka 3 do 6 meseci – u prosečnim uslovima
- Na svaka 3 meseca ili češće – u gradovima, kod pušača ili ako imate kućne ljubimce
- Još češće – u kuhinji i kupatilu zbog vlage i masnoća
Ako patite od alergija, preporučuje se čak i češće održavanje kako bi se smanjila količina prašine u prostoru.
Mali trik koji pravi veliku razliku
Između dva pranja, dovoljno je da:
- usisate zavese jednom ili dva puta mesečno
- povremeno ih protresete
- provetrite prostoriju
Ove sitnice značajno produžavaju svežinu i smanjuju nakupljanje nečistoća.
Kako ih pravilno oprati bez oštećenja
Pre nego što ih ubacite u mašinu:
- proverite etiketu na materijalu
- uklonite kukice i dodatke
- koristite blag program i nižu temperaturu
Nakon pranja, najbolje ih je sušiti prirodno i okačiti dok su još blago vlažne – tako ćete izbeći peglanje i sačuvati oblik.
Ako živite u gradu i zavese perete „kad se setite“, velike su šanse da to nije dovoljno. One svakodnevno skupljaju sve ono što lebdi u vazduhu – a toga u urbanim sredinama ima više nego ikad.
Zato sledeći put kada pomislite da su čiste – setite se da možda samo tako izgledaju.
