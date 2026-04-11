Koliko često treba prati zavese: U gradovima i mnogo češće nego što mislite

Koliko često treba prati zavese - zavisi od više faktora i od toga gde živite, da li je u pitanju selo ili grad.
Zavese su jedan od onih detalja u domu koji deluju čisto – dok zapravo kriju ogromnu količinu prašine, mirisa i nečistoća. Posebno u urbanim sredinama, gde je vazduh zagađeniji, one postaju pravi filter za sve što udišemo.

Iako ih većina ljudi pere retko, stručnjaci upozoravaju da to nije dovoljno ako živite u gradu. Upravo tada zavese upijaju više čestica iz vazduha nego što možete i da zamislite.

Zašto su zavese prljavije nego što mislite?

Na prvi pogled deluju uredno, ali u stvarnosti zadržavaju:

  • prašinu i polen
  • dim cigareta i mirise kuvanja
  • vlagu i sitne čestice iz vazduha

Zbog toga mogu uticati ne samo na izgled prostora, već i na kvalitet vazduha u vašem domu.

Koliko često zapravo treba prati zavese?

Ne postoji jedno pravilo koje važi za sve, ali stručnjaci daju jasne smernice:

  • Na svaka 3 do 6 meseci – u prosečnim uslovima
  • Na svaka 3 meseca ili češće – u gradovima, kod pušača ili ako imate kućne ljubimce
  • Još češće – u kuhinji i kupatilu zbog vlage i masnoća

Ako patite od alergija, preporučuje se čak i češće održavanje kako bi se smanjila količina prašine u prostoru.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Između dva pranja, dovoljno je da:

  • usisate zavese jednom ili dva puta mesečno
  • povremeno ih protresete
  • provetrite prostoriju

Ove sitnice značajno produžavaju svežinu i smanjuju nakupljanje nečistoća.

Kako ih pravilno oprati bez oštećenja

Pre nego što ih ubacite u mašinu:

  • proverite etiketu na materijalu
  • uklonite kukice i dodatke
  • koristite blag program i nižu temperaturu

Nakon pranja, najbolje ih je sušiti prirodno i okačiti dok su još blago vlažne – tako ćete izbeći peglanje i sačuvati oblik.

Ako živite u gradu i zavese perete „kad se setite“, velike su šanse da to nije dovoljno. One svakodnevno skupljaju sve ono što lebdi u vazduhu – a toga u urbanim sredinama ima više nego ikad.

Zato sledeći put kada pomislite da su čiste – setite se da možda samo tako izgledaju.

