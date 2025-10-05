Koliko često usisavate u kući? Iznenadićete se kada čujete šta savetuju stručnjaci

Svima mrsko usisavanje u kući.

Koliko često usisavate u kući? Iznenadićete se šta savetuju stručnjaci

Prema stručnjacima, minimum koji se preporučuje za usisavanje jeste jednom nedeljno, naročito za drvene podove, kako bi se sprečilo nakupljanje prljavštine, prenosi avaz.ba.

Čistoća doma igra važnu ulogu u kvalitetu života, ali često može biti stresno održavati je na željenom nivou, posebno kada je u pitanju fizički zahtevno usisavanje koje rado odlažemo.

Problemi s alergijama

Ako imate kućne ljubimce, verovatno ste navikli da usisavate svakodnevno. Međutim, za one koji nemaju ljubimce, da li je svakodnevno usisavanje zaista potrebno?

Usisavanje je posebno važno za osobe s alergijama jer pomaže da se uklone mrtve ćelije kože, bakterije, buđ i grinje s poda. Udisanje ovih čestica može izazvati iritaciju grla, nosa, očiju, pa čak i ozbiljnije respiratorne probleme.

Naučnik Metju Li (Matthew Lee) iz kompanije Dyson preporučuje da se drveni podovi usisavaju barem jednom nedeljno kako bi se prljavština držala pod kontrolom.

„Trudim se da obratim više pažnje na prostorije gde moji članovi porodice provode najviše vremena, poput kuhinje i spavaće sobe, jer se na podu brzo nakupi mnogo prljavštine, ostataka i zalutalih dlaka,“ kaže on.

Kategorizacija prostora za efikasnije čišćenje

Stručnjak savetuje da dom podelite na deset zona – zidove, madrace, lajsne, korpe za kućne ljubimce, lampe, roletne, zavese, stepenište, plafone i sofe – i svakog vikenda fokusirate se na čišćenje dve.

„Ova učestalost čišćenja pomaže u održavanju doma bez prevelikog opterećenja odjednom“, dodaje on.

Za tepihe, Metju predlaže usisavanje dva puta nedeljno, čak i pre nego što izgledaju prljavo. Za prostorije koje se manje koriste, dovoljno je usisavati jednom nedeljno.

