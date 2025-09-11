Koliko dugo meso može da stoji u zamrzivaču, a da se ne pokvari: Ovo su smernice za svaku vrstu

Zamrzavanje je efikasan način da značajno produžite trajnost namirnica, ali ključ je u poznavanju preciznih rokova za svaku vrstu mesa. Stručnjaci GEPEA sa Unicampa, ali i američke agencije FDA i USDA, naglašavaju da nepravilno čuvanje može dovesti do gubitka ukusa, nutritivnih vrednosti, pa čak i zdravstvenih rizika.

Idealna temperatura za skladištenje

Optimalna temperatura za zamrzavanje mesa kreće se između -10 °C i -30 °C. Za kućne zamrzivače preporučuje se održavanje temperature na -18 °C ili niže.

Održavanje stalne temperature sprečava stvaranje kristala leda koji kvare teksturu i ukus mesa.

Vreme trajanja različitih vrsta mesa

Fileti slatkovodnih riba mogu stajati do 4 meseca bez gubitka kvaliteta.

Odkoštena piletina čuva se do 9 meseci, dok ceo pile traje i do 12 meseci.

Svinjski kotleti i pečenice ostaju sveži do 6 meseci; mleveno svinjsko meso do 4 meseca.

Goveđi fileti i odresci mogu se zamrzavati do 12 meseci, dok mlevena govedina preporučeno vreme skladištenja ima do 4 meseca.

Dodatni saveti za očuvanje kvaliteta

Koristite hermetičke kese ili aluminijumsku foliju namenjenu za zamrzivače kako biste izbegli opekotine od hladnoće.

Nikada ne prepuštajte meso ponovnom odleđivanju i ponovnom zamrzavanju, jer to povećava rizik od razmnožavanja mikroorganizama i gubitka hranljivih materija.

