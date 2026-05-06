Koliko dugo oprana odeća može da ostane u mašini za veš, a da je ne morate ponovo prati?

Oprali ste odeću i zaboravili da je izvadite iz veš mašine. Jeste li razmišljali koliko dugo oprana odeća može da ostane u mašini?

Verovatno se to i vama nekad desilo. Stavite veš u mašinu za veš, zaokupite se drugim kućnim poslovima i obavezama, i na kraju zaboravite da izvadite veš iz mašine. Koliko dugo oprana odeća može tako da ostane, a da ne morate ponovo da je perete?

Sada niste sigurni da li treba ponovo da operete stvari ili da li možete da ih stavite da se osuše. Zapravo sve zavisi od toga koliko dugo oprana odeća je bila u mašini.

Šta ako je oprana odeća ostavljena u mašini za veš preko noći?

Stručnjak za čišćenje Kerolin Forte kaže da odeću koja je bila u mašini za veš između osam i deset sati nije nužno potrebno ponovo prati. A možete je staviti na kratak ciklus da biste je osvežili.

Ona čak savetuje samo ispiranje bez upotrebe deterdženta. Međutim, najbolje da sami procenite da li treba da koristite prašak ili će biti dovoljna obična voda. Ako odeća nije upila nikakav miris, možete je staviti da se osuši, kaže Forte.

Ako se oprana odeća ostavi u mašini duže od jedne noći, stvari na vrhu mogu početi da se suše i postaju krute. Može da se razvije i neprijatan buđav miris. U svakom slučaju, ako se čista odeća i drugi veš ostave u mašini duže od jedne noći, najbolje je ponovo ih oprati na brzom ciklusu, bez obzira na to da li su razvili miris ili deluju kruto.

Pre svega treba da znate da li sama mašina sadrži bakterije i buđ. Da li je prljava ili se iz nje širi neprijatan miris kada je prazna. Ukoliko je to slučaj, veš koji odmah izvadite posle pranja imaće takođe neprijatan miris. Ovaj miris će biti još izraženiji ukoliko takvu odeću ostavite nekoliko sati neraširenu.

