Koliko jaja ofarbati za Uskrs? Veruje se da samo jedna cifra donosi sreću ukućanima

Prava drama nastane kada treba da se odluči koliko jaja ofarbati za Uskrs. Mnoge domaćice prave ovu grešku, a evo šta kažu običaji.

Uvek smo u dilemi koliko jaja ofarbati za Uskrs prema narodnim običajima. Ne pravite grešku koja tera sreću iz kuće, jer samo jedna cifra donosi blagostanje i sreću u kuću.

Zaboravite na lukovinu i skupe nalepnice, prava drama u kuhinji počinje pitanjem: ‘koliko jaja ofarbati za Uskrs?’

Da ne bi bilo ‘malo nam je’ ili da ih ne jedete u salati narednih deset dana, postoji jedna prosta računica koja čuva mir u kući. Dok se jedni vode brojem gostiju, stari običaji i crkveno predanje jasno definišu cifru koja priziva blagostanje i čuva mir u kući tokom čitave godine.

Koliko jaja ofarbati za Uskrs prema predanju

U pravoslavnim domovima broj jaja uvek se vezuje za simboliku živih bića i duhovnih zakona.

Najčešće se savetuje da se ofarba tačno 33 jaja, što direktno korespondira sa godinama koje je Isus Hrist proveo na zemlji. Ukoliko vam je to previše, pravilo je jasno: broj mora biti neparan.

Prvo ofarbano jaje mora biti crveno, ono je čuvarkuća i ne pomera se iz kuće godinu dana.

Magija neparnog broja i zašto je 33 zlatni standard

U našem narodu parni brojevi su rezervisani za druge prilike, dok neparan broj jaja simbolizuje neprekidni krug života i stalni napredak. Broj 33 se smatra „zlatnim standardom“ jer donosi punu zaštitu domu.

Ako se pitate koliko jaja se farba za Uskrs u manjim porodicama, savetujem vam da se držite broja 7 – to je broj dana u nedelji stvaranja i donosi harmoniju u svakodnevni život.

Najveća greška domaćica – ponavlja se svake godine

Najveći propust nije u tome što vam je jaje puklo tokom kuvanja, već u mešanju čuvarkuće sa ostalim jajima. Česta je scena gde domaćice ofarbaju punu šerpu crvenih jaja, pa nasumično izaberu jedno koje će postati čuvarkuća. To je pogrešno.

Čuvarkuća se farba potpuno sama, u prvoj, najčistijoj vodi i prvoj boji. Ona se prva vadi i odmah postavlja na posebno mesto. Sve ostalo je samo hrana, ali čuvarkuća je svetinja.

Iako su danas popularne pastelne nijanse i moderni stikeri, savetujem vam da bar polovina vaših jaja bude crvena. Crvena boja je simbol radosti, ali i simbol prolivene krvi koja je donela spasenje. Bez crvene boje, vaskršnja korpa gubi svoj identitet.

Greška je i farbanje jaja u ranim jutarnjim časovima pre nego što se završi molitveno pravilo ili odlazak u crkvu, ukoliko okolnosti to dozvoljavaju.

Kako pravilno započeti farbanje na Veliki petak

Proces počinje u tišini. Prvo jaje spuštate u vodu uz molitvu za zdravlje ukućana. Tek kada je ono gotovo, prelazite na masovnu proizvodnju za trpezu.

Mnoge žene greše jer žure da završe posao pre ručka, zaboravljajući da je farbanje jaja čin vere, a ne kućni podvig. Pravilno rukovanje jajima na ovaj dan postavlja temelj za mirnu i uspešnu godinu.

Kada skinete staru čuvarkuću sa police, nikada je ne bacajte sa ostalim otpacima. Ona se predaje prirodi – zakopava se u vinogradu, voćnjaku ili saksiji.

Time se stara zaštita vraća zemlji, a nova čuvarkuća, koju ste upravo ofarbali kao prvu od onih 33, preuzima ulogu stražara vašeg praga. To je jedini ispravan način da se ispoštuje vaskršnja tradicija.

