Komad aluminijumske folije stavite ispred kućnih vrata: Preko noći rešićete se velikog problema

Komad alu-folije stavite ispred kućnih vrata. Mnoge životinje, kao što su mačke i miševi neće vam više dosađivati.

Jedan veliki problem će potpuno nestati. Samo otkinite komad aluminijumske folije i stavite ispred kućnih vrata, otklonićete svakodnevne brige.

Aluminijumska folija se koristi na razne načine i jedan je od neverovatnih materijala koji se koriste kako u kuhinji tako i u ostalim prostorijama doma.

Osim što je idealna za umotavanje ostataka hrane, može imati i mnoge druge namene koje nisu samo za kuvanje ili pečenje, na primer za zaštitu drugih predmeta u kući.

Zašto treba staviti aluminijumsku foliju ispred kućnih vrata?

Ako vam nešto može odvratiti pažnju u svakodnevnom životu, to je invazija neželjenih posetilaca kao što su neke životinje. Posebno ako imate voćnjak ili baštu u blizini kuće. Da biste sprečili ovu vrstu upada, najbolje je isprobati ovo rešenje.

Na primer, ako živite na selu i imate problema sa mačkama koje vam trče po dvorištu, lako ih možete odbiti aluminijumskom folijom. Postavljanje folije ispred ulaznih vrata može izgledati čudno. Međutim, ovaj trik može mnogo pomoći u odvraćanju mačaka od ulaska na vaše imanje.

Ove životinje se plaše zvuka koji proizvodi aluminijumski materijal na vetru. Sve što treba da uradite je da okačite komad aluminijumske folije na štap da napravite neku vrstu zastavice i postavite je blizu vrata. Na taj način će svi zalutali posetioci koji pokušavaju da dođu do vašeg imanja biti ometeni šuštanjem folije koju stvara vetar. Pored toga, oni će biti zaslepljeni odrazom svetlosti na materijalu.

Sredstvo protiv miševa

Osim mačaka, miševe možete odbiti i aluminijumskom folijom. To je zbog činjenice da miševi imaju veoma osetljive bubne opne. Hodanje po aluminijumskoj foliji im je veoma neprijatno. Osim toga, to je veoma klizava površina na koju ne mogu da se popnu i zgrabe – njihove fine kandže jednostavno ne rade na ovoj površini.

Osim toga, to je i tipičan miris aluminijuma koji mi ne osećamo, ali pokriva druge mirise za male glodare i tako gube čulo mirisa.

Miševi će bez problema gristi zidove i drvo. Zato stavite aluminijumsku foliju u rupe, pukotine na zidovima ili na kuhinjskim površinama. Miševi neće moći da prođu kroz tu barijeru.

Peglanje odeće pomoću aluminijumske folije

Ako želite brže da ispeglate odeću, jednostavno gurnite komad aluminijumske folije ispod poklopca daske za peglanje. Tako će pegla brže kliziti i zadržati toplotu, što će olakšati peglanje.

