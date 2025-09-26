Komšijske mačke vam prave haos po dvorištu? Evo kako da ih zauvek oterate, bez agresije i stresa

Mačke koje dolaze iz komšiluka mogu biti simpatične, ali kada počnu da prave nered po dvorištu, ostavljaju neprijatne mirise ili oštećuju biljke, situacija postaje frustrirajuća. Srećom, postoje humani načini da ih odvratite od vašeg prostora — bez povređivanja i stresa.

Mirisi koje mačke ne podnose

Mačke imaju izuzetno osetljiv njuh, pa se mogu efikasno oterati pomoću mirisa koje ne vole. Limun, sirće, kafa u prahu i lavanda su prirodni repelenti. Raspršivanje ovih mirisa po mestima gde se najčešće zadržavaju može ih navesti da promene rutu.

Biljke koje ih drže podalje

Određene biljke deluju kao prirodna barijera za mačke. Lavanda, ruzmarin i ruta su primeri biljaka koje mačke izbegavaju. Sadnjom ovih biljaka oko ivica dvorišta možete stvoriti zaštitni pojas koji ih odbija, a pritom i lepo izgleda.

Fizičke prepreke koje ne vole

Mačke ne vole da hodaju po neudobnim površinama. Postavljanje mreža, kamenčića, borovih šišarki ili aluminijumske folije na mestima gde se najčešće zadržavaju može ih odvratiti. Ove prepreke nisu štetne, ali su dovoljno neprijatne da ih obeshrabre.

Vodene zamke bez štete

Senzori pokreta povezani sa prskalicama za vodu mogu biti efikasno rešenje. Kada mačka uđe u dvorište, senzor aktivira mlaz vode koji je iznenadi, ali ne povredi. Nakon nekoliko pokušaja, mačke obično prestanu da dolaze.

Ne ostavljajte hranu na otvorenom

Mačke dolaze tamo gde osećaju miris hrane. Ako u dvorištu ostavljate ostatke hrane, kompost ili hranite druge životinje, to može privući neželjene posetioce. Redovno čišćenje i zatvaranje kanti za smeće je ključno.

Uklanjanje mačaka iz dvorišta ne mora da bude agresivno — uz malo strpljenja i kreativnosti, možete ih odvratiti na način koji je bezbedan i za njih i za vaš prostor. Važno je da rešenje bude humano, ali i efikasno.

