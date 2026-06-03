Kore od jabuka bacate u kantu, a komšinica od njih pravi sirće, čaj i kolač koji zamiriše celu kuću

Kore od jabuka krije sedam upotreba o kojima niko ne priča. Probajte odmah, pre nego što sledeći put posegnete za kantom.

Kore od jabuka završe u kanti za pet sekundi, a u njima je skoro polovina vlakana i mirisa cele voćke. Šteta koja se ponavlja svaki dan, u skoro svakoj kuhinji. Postoji barem sedam načina da ih pretvorite u nešto korisno, a jedan od njih je toliko jednostavan da ćete se naljutiti što ga niste znali ranije.

Domaće sirće od jabuka koje radi samo

Najpoznatija upotreba, ali retko ko je odradi kako treba. Stavite ljuske od jabuka u staklenu teglu, prelijte hladnom vodom i dodajte dve kašike šećera. Pokrijte gazom, ostavite na sobnoj temperaturi tri do četiri nedelje, pa procedite.

Dobijate sirće s blagim, voćnim ukusom, idealno za prelive i marinade. Ne košta vas ništa, a kupovno organsko sirće od jabuka u radnji probija 600 dinara po flašici.

Čaj od kore jabuke uz štapić cimeta

Osušite kore na papiru za pečenje dva dana, ili ih ubacite u rernu na 80 stepeni na jedan sat. Čuvajte ih u tegli sa cimetom i karanfilićem. Kada vam treba topao napitak, prelijte kašiku ove mešavine ključalom vodom.

Miris koji se širi kuhinjom podseća na pitu, a napitak smiruje stomak posle teškog ručka. Bez kofeina, bez šećera, bez ičega što vam ne treba uveče.

Šta se sve može napraviti od kore jabuke

Kratak odgovor za one koji žure: sirće, čaj, sirup, žele, čips, prah za začinjavanje peciva i prirodno đubrivo za sobne biljke. Sedam upotreba, jedan šaka ostataka.

Hrskavi čips koji pojedete za minut

Pospite kore mešavinom šećera u prahu i cimeta, poređajte ih na pleh i pecite na 120 stepeni oko 40 minuta. Dobijate hrskav, sladak zalogaj koji deca obožavaju, a nema ni grama dodatih konzervansa. Bolji od kupovnih grickalica iz kese.

Sirup koji menja kupovne arome za kolače

Prokuvajte ostatke jabuke sa malo vode, šećera i korom limuna dvadesetak minuta. Procedite i dobijate gust, jantarni sirup. Koristite ga za palačinke, jogurt, ili kao osnovu za domaću limunadu sa đumbirom.

Da li su kore od jabuka zdrave ili treba da ih bacim

Kore sadrže pektin, kvercetin i vlakna koja podržavaju varenje. Prema podacima koje navodi portal „Healthline“ u tekstu o nutritivnoj vrednosti kore jabuke, najveći deo antioksidanasa nalazi se baš ispod površine kore, ne u mesu ploda. Perite ih pre upotrebe, posebno ako jabuke nisu organske.

Prah od kore jabuke za peciva i ovsenu kašu

Potpuno osušene kore samelite u mlinu za kafu. Dobijete blago sladak, mirisan prah koji ide u testo za muffine, palačinke ili zobenu kašu. Jedna kašičica menja sav ukus, a vi ste praktično iskoristili otpad.

Hrana za sobne biljke i kompost

Ako vam jabučne kore preostanu, iseckajte ih i zakopajte plitko u saksiju sa monsterom ili fikusom. Razgrađuju se brzo i otpuštaju kalijum koji biljke vole. Za baštu, kompost s jabučnim ostacima ubrzava razgradnju i mami crve, što je dobra vest za zemlju.

Koju ćete od ovih sedam upotreba prvu probati, ili imate neku svoju koju vam je nana ostavila u nasleđe

Mogu li da koristim kore od jabuka koje su počele da tamne

Možete, tamnjenje je samo oksidacija i ne menja ukus sirćeta ili sirupa. Bacite samo ako vidite buđ ili osetite kiseo, neprijatan miris.

Da li kore od neprskanih jabuka iz pijace treba ljuštiti

Ne morate, dovoljno je da ih dobro operete u mlakoj vodi sa malo sirćeta. Tako zadržavate sva vlakna i mirisne materije.

Koliko dugo se čuvaju osušene kore od jabuka

U dobro zatvorenoj staklenoj tegli, na suvom mestu, drže se do šest meseci. Vlažan vazduh je jedini neprijatelj, pa izbegavajte plastične kese

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