Koricu od limuna nikad ne bacajte: Čuvaćete je kao oči u glavi kada samo vidite koliko je korisna za sve u kući

Kada iscedite sok ili narendate malo koricu od limuna, nemojte odmah bacati ostatak.

Koricu od limuna nikad ne bacajte – čuvaćete je kao oči u glavu kada vidite koliko je korisna za sve u kući.

Kada iscedite sok od limuna ili narendate malo korice, nemojte odmah bacati ostatak. Umesto toga, sačuvajte koricu u zamrzivaču.

Koristeći ovu jednu sitnicu sprečavate isušivanje i kvarenje limuna, omogućavajući vam da ga iskoristite do kraja.

Sledeći put kada vam zatreba malo limunove korice za tortu ili kremu, zamrznite ostatak limuna. Tako ćete ga moći koristiti za druge recepte.

Ako limun sa oguljenom koricom ostavite na kuhinjskom pultu, brzo će se osušiti i pokvariti, što znači da ostatak nećete moći da iskoristite. Limun može podneti smrzavanje, što ga čini idealnim za čuvanje za ostale stvari iz kuće.

– Takođe, možete zamrznuti i koricu isceđenog limuna, tako da je uvek imate spremnu za ribanje. Jednu koru od limuna možete iskoristiti za više jela, a ne zauzima puno prostora u zamrzivaču. Ovaj trik verovatno funkcioniše i sa pomorandžom ili limetom.

Korica od limuna je mala stvar koja pravi veliku razliku u kući. Umesto da je bacite, njenim čuvanjem u zamrzivaču produžavate trajanje limuna, štedite novac i uvek imate pri ruci prirodan dodatak za kolače, kremove i druga jela. Jednostavan trik koji ne zahteva trud, a omogućava da limun iskoristite do poslednjeg dela – baš onako kako treba.

(24sata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com