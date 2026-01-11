Koricu od limuna nikad ne bacajte: Čuvaćete je kao oči u glavi kada vidite koliko je korisna za sve živo u kući

Kada iscedite l+ sok ili narendate malo korice od limuna, nemojte odmah bacati ostatak.

Koricu od limuna nikad ne bacajte – čuvaćete je kao oči u glavu kada vidite koliko je korisna za sve živo u kući.

Kada iscedite limunov sok ili narendate malo korice, nemojte odmah bacati ostatak. Umesto toga, sačuvajte ga u zamrzivaču. Koristeći ovu jednu sitnicu sprečavate isušivanje i kvarenje limuna, omogućavajući vam da ga iskoristite do kraja.

Sledeći put kada vam zatreba malo limunove korice za tortu ili kremu, zamrznite ostatak limuna. Tako ćete ga moći koristiti za druge recepte.

Ako limun sa oguljenom koricom ostavite na kuhinjskom pultu, brzo će se osušiti i pokvariti, što znači da ostatak nećete moći da iskoristite. Limun može podneti smrzavanje, što ga čini idealnim za čuvanje za ostale stvari iz kuće.

– Takođe, možete zamrznuti i koricu isceđenog limuna, tako da je uvek imate spremnu za ribanje. Jednu koru od limuna možete iskoristiti za više jela, a ne zauzima puno prostora u zamrzivaču. Ovaj trik verovatno funkcioniše i sa pomorandžom ili limetom.

(24sata.hr)

