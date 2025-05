Korov nestaje zauvek bez hemije i čupanja: Deluje 100%, a potrebne su vam samo 4 namirnice koje imate u kući

Borba protiv korova je bitka bez kraja. Da li moguće pobediti? Definitivno. Pokušajte pomešati sastojke koje imate kod kuće i korov će nestati.

Raste kao iz vode

Useve i cveće koje s ljubavlju uzgajamo moramo brižljivo zalivati i đubriti, ali kraj njega se već uzdiglo visoko stablo koje raste do neba. To je korov. Niko ne mari za to, ali raste kao iz vode. Nije ni čudo što nas pogled na njega iritira. Uostalom, zauzima prostor našim biljkama, oduzima im hranjive stvari i životni prostor koji im je potreban. Vreme je da ga zauvek uklonimo.

Hemikalije su štetne za zemljište

Kada odlučite ukloniti korov hemikalijama, to je u startu izgubljena bitka. Uvek moramo biti svjesni da hemijski ostaci prodiru u tlo. Ovo svakako nije idealno ako ćemo useve kasnije konzumirati. Ali možete se rešiti korova bez upotrebe hemikalija. Sve što vam je potrebno su uobičajeni kuhinjski sastojci.

Prirodni herbicid

Koristite razređeno alkoholno sirće. Razredite ga u boci u razmeri jedan deo sirćeta i tri dela vode i poprskajte. Uklanjanje korova biće pesma. Sirćetna kiselina ima potpuno destruktivno delovanje na korove. Nećete odmah uništiti korenski sistem, ali često prskanje potpuno će uništiti biljku. I korov će polako umreti, jer neće imati životvornu snagu.

Tvrdoglavi korov zahteva stvarno jak proizvod

Čak je i sirće slabo za neke vrste biljaka i biće potrebno preći na jače korake. Ovo je herbicid napravljen od sledećih sastojaka:

125 grama krupne morske soli,

125 mililitara tečnosti za pranje posuđa,

375 mililitara sirćeta,

pola litra vode

Promešajte da se so otopi. Pošpricajte lišće korova i radujte se jer će konačno napraviti mesta za vaše biljke. Bilo je krajnje vreme! Ponovite prskanje po potrebi i nanesite i na tek iznikle korove.

