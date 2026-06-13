Uništavate travnjak i kvarite kosilicu: Nikako ne kosite travu u ovo doba dana, evo zašto je to greška!

Košenje trave u podne na 30 stepeni žuti travnjak za dva dana i tupi nož kosilice. Pomerite ga za par sati i problem nestaje.

Travnjak koji ujutru izgleda zdravo, a do petka požuti u flekama, najčešće nije žrtva suše. Problem je zapravo u terminu u kome ste izvadili kosilicu. Košenje trave u podne, kad živa pokazuje preko 30 stepeni, jedna je od najčešćih grešaka u srpskim dvorištima tokom juna i jula.

Trik koji sve menja krije se na sredini ovog teksta, ali prvo da raščistimo zašto baš to doba dana pravi štetu.

Zašto baš podne uništava i travu i nož

Sečenje vlati otvara svežu ranu na svakoj travki. Na 32 stepena ta rana isparava vodu munjevito, pa vrhovi pobele i osuše se pre nego što biljka stigne da zaceli. Rezultat vidite za dva do tri dana: smeđe i žute flekice tačno tamo gde ste prošli kosilicom.

Suva, prepečena trava je tvrda i abrazivna. Nož kosilice koji bi na vlažnoj travi izdržao celu sezonu, na sasušenim vlatima se tupi dvostruko brže. Tup nož ne seče, već kida vlat, a iskidana trava još lakše požuti. Vrti se u krug.

U koliko sati treba kositi travu leti?

Najbolje vreme za košenje trave leti je rano uveče, između 18 i 20 časova. Trava je tada čvrsta od jutarnje vlage koja je ispari­la, a sunce više ne prži, pa sveže posečeni vrhovi imaju celu noć da zarastu.

Druga dobra opcija je rano jutro, ali tek kad rosa potpuno spadne, obično posle 9. Vlažna trava se lepi za nož i pravi grudve ispod kosilice, a kod malih dvorišta sa gasnom kosilicom to lako uguši motor.

Greška koju pravi pola komšiluka

Subota, 11 ujutru, cela ulica brunda kosilicama. Razumem logiku, slobodan dan i lepo vreme. Ali baš tada je sunce najjače, a travnjak najranjiviji. Pomerite kosidbu za nekoliko sati i ušteda je dvostruka: zdraviji travnjak i oštar nož.

Najveći problem nije vrelina, problem je visina reza. Po toplom nikad ne skidajte više od trećine visine vlati. Ako pokosite prekratko, ogolite zemlju, ona se pregreje i koren ostane bez senke koju mu pravi sopstvena trava.

Tri pravila za vreo travnjak

Kosite uveče posle 18 časova ili rano ujutru kad spadne rosa

Podignite nož na 6 do 7 centimetara, viša trava bolje čuva vlagu

Ostavite pokošene vlati na travnjaku po vrelini, prave senku i vraćaju vodu

Ovaj poslednji trik zvuči neuredno, ali kratko pokošena trava razlaže se za par dana i hrani koren besplatno. U julu, kad zalivanje košta, to je razlika između zelenog i sprženog dvorišta.

A vi, u koje doba dana obično vadite kosilicu i da li vam je travnjak leti više smeđ nego zelen?

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