Košta jedva 30 dinara, a čini čuda: Moćni rastvor posle kog sobne i dvorišne biljke polude od cvetanja

Vaše biljke jedva guraju, listovi su bledi, a pupoljaka nigde? Postoji jeftin trik posle kog sobne i dvorišne biljke polude od cvetanja za samo nekoliko nedelja. Sve što vam treba je kesica svežeg pekarskog kvasca koja košta jedva 30 dinara.

Ovaj rastvor godinama koriste iskusne baštovanke jer hrani zemlju, jača korenov sistem i tera biljku da gura novi cvet.

Zašto baš kvasac tera biljke da procvetaju kao lude

Kvasac je živi organizam pun vitamina B grupe, aminokiselina i minerala. Kada dospe u zemlju, hrani korisne mikroorganizme koji razgrađuju materije iz supstrata. Tako koren dobija pristup hranljivim sastojcima koje inače ne može da iskoristi.

Rezultat je vidljiv brzo: novi listovi, jače stabljike i prava eksplozija na granama gde biljke jednostavno polude od cvetanja.

Recept za moćan rastvor

Priprema je laka i traje pet minuta. Ne preskačite korake jer kvasac mora da se aktivira pre nego što ode u zemlju.

10 grama svežeg pekarskog kvasca (pola kockice)

1 litar mlake vode (oko 30 stepeni)

1 kašika šećera

9 litara obične vode za razblaživanje

Rastvorite kvasac i šećer u mlakoj vodi i ostavite 2 sata da prevri. Zatim koncentrat sipajte u kantu sa 9 litara hladne vode. Dobijate 10 litara prihrane dovoljne za desetak saksija ili manju leju u dvorištu.

Kako pravilno zaliti biljke za bujno cvetanje

Zalivajte isključivo vlažnu zemlju, nikada suvu. Suva zemlja će povući rastvor prebrzo i opeći koren.

Sipajte oko šolju rastvora po srednjoj saksiji, a za veće žbunove ruža ili hortenzija u dvorištu po dva litra oko korena.

Najbolji efekat dobijate kada tretman ponovite tri puta tokom sezone. Prvi put u rano proleće, drugi put pred početak pupljenja, a treći u jeku leta.

Posle drugog tretmana videćete kako biljke polude od cvetanja i izbacuju duple pupoljke.

Koje biljke najbolje reaguju na ovaj rastvor

Kvasčev rastvor odgovara skoro svim cvetnicama, ali rezultati su najupečatljiviji kod ovih vrsta:

geranije i muškatle na terasi

ruže i hortenzije u dvorištu

petunije, surfinije i begonije u žardinjerama

orhideje i afričke ljubičice u stanu

paradajz i paprika u bašti (bonus efekat na plodove)

Prvi vidljivi rezultati javljaju se za 7 do 10 dana, kada list dobija intenzivniju zelenu boju. Pupoljci kreću da niču nakon dve do tri nedelje.

Pripremite se da saksije postanu premale za svu tu bujicu cvetova koja će prekriti lišće.

Obilno cvetanje biljaka traje duže nego inače jer biljke doslovno polude od cvetanja i ne staju do kasne jeseni.

Najčešće greške koje upropaste sve

Mnogi prečesto nasipaju kvasac misleći da će efekat biti jači. To je pogrešno. Previše kvasca iscrpljuje azot iz zemlje i biljka počinje da žuti.

Druga česta greška je upotreba vrele vode koja ubija kvasčeve ćelije pre nego što urade svoj posao.

Ne mešajte rastvor sa hemijskim đubrivima u istom danu. Razmak između prihrana mora biti najmanje 14 dana.

Čuvajte rastvor isključivo svež, jer posle 24 sata gubi snagu i počinje neprijatno da miriše.

Šta uraditi ako biljka ne reaguje

Ako posle mesec dana nema pomaka, problem najverovatnije nije u prihrani. Proverite da li biljka ima dovoljno svetla, da li je saksija premala i da li je supstrat zbijen.

Bez svetla nema cveta, ma koliko đubriva sipali.

