Košta samo 20 dinara, a kao rukom uklanja kamenac i prljavštinu iz veš mašine, nisu to ni sirće ni soda bikarbona

Čišćenje mašine za pranje veša je izuzetno važna stvar. Od ove aktivnosti prvenstveno zavisi kvalitet i efikasnost našeg pranja. Naravno, među sredstvima za čišćenje prednjače kućne metode. Čišćenje mašine za pranje veša sodom bikarbonom je najpopularnije, ali nije jedino

Soda bikarbona je naizgled običan prehrambeni proizvod, ali se ispostavilo da je iznenađujuće efikasna u čišćenju. Upotreba sode bikarbone za čišćenje mašine za pranje veša je poznata metoda među domaćicama.

U redu, ali pod kojim okolnostima će soda pomoći? Za šta će to raditi?

Upotreba sode bikarbone nije ograničena samo na jedan problem. Ovo rešenje se koristi kada osetimo neprijatan miris iz unutrašnjosti uređaja ili primetimo kamenac u mašini za pranje veša. Soda bikarbona savršeno uklanja smrad koji vas često upozorava da se u našoj mašini za pranje veša pojavila gljivica. Sve zbog nedostatka brige. Sa svakim pranjem, ostatak praha koji se nakuplja u početku formira lepljivu sluz koja se vremenom može pretvoriti u gljivicu.

Slično je i sa kamencom. Previše tvrda voda može da skrati život mašine za pranje veša. Ovo takođe utiče na kvalitet našeg pranja. Belkaste racije na odeći nisu samo od praha. Zbog toga je preporučljivo čistiti mašinu za pranje veša sodom bikarbonom, koja efikasno uklanja naslage kamenca.

Kako očistiti mašinu za pranje veša limunskom kiselinom?

Već znamo načine čišćenja mašine za pranje veša sodom. Međutim, među popularnim prehrambenim proizvodima postoji još jedan dobro poznat – limunska kiselina. Proizvod je poznat, između ostalog sa svojstvima uklanjanja kamenca. Efikasno uklanja kamenac u mašini za pranje veša i drugim kućnim aparatima.

Tvrda voda sa tvrdokornim naslagama kamenca je prošlost. Uklanjanje kamenca iz mašine za pranje veša može se obaviti limunskom kiselinom. Sipajte 1/3 šolje kiseline u odeljak za prašak za pranje i uključite prazan veš na 90 stepeni.

Čišćenje mašine za pranje veša sodom bikarbonom, sirćetom ili limunskom kiselinom je, kao što vidite, izuzetno jednostavno. I u isto vreme veoma efikasan. Stoga, umesto da s vremena na vreme kupujete hemijska sredstva za čišćenje, trebate to da uradite na ovaj ekološki način.

