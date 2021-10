Krasiće vašu baštu do prvih mrazeva: Predivno jesenje cveće

Dalije, aster, hrizanteme… biljke koje će zbog dugog perioda cvatnje ulepšati vaš vrt čak i do prvog mraza.

Evo najlepših sorti!

Hrizanteme

Vrtne hrizanteme su prave kraljice jeseni. Većina sorti nije visoka (naraste do 30-50 centimetara iznad zemlje), zahvaljujući čemu formiraju izuzetno lepo, simpatično žbunje. Otporne su na mraz, a za zimu je dovoljno da ih pokrijete piljevinom, kompostom ili baštenskom zemljom. Najčešće cvetaju od sredine leta (većina od početka septembra) do kraja oktobra, a neke sorte nas obraduju svojim cvetovima i u novembru. Cvetovi se mogu pojaviti u različitim bojama i oblicima. Odgovara im plodno, blago vlažno, toplo tlo i sunčani položaj.

Dalije

Dalije se odlikuju izrazito dekorativnim cvećem koje poprima maštovite oblike i boje. Cvetaju veoma dugo – od juna do početka oktobra. U našoj klimi dalije ne prezimljuju, uzgajaju se kao godišnje biljke i nakon prvog mraza treba ih iskopati. Obično dosežu 20 do 150 centimetara visine. Dalije vole sunčane ili delimično osenčene lokacije, po mogućnosti zaklonjene od vetra. Da bi obilno cvetale, obezbedite im blago vlažnu i dobro dreniranu podlogu, kojoj smo dodali kompost. S vremena na vreme takođe koristimo mineralna đubriva i uklanjamo izbledele cvetove – tada ćemo produžiti period cvetanja dalija.

Vresak/kaluna

Vresak se uzgaja vrlo lako. Spada u veliku porodicu Heder, koja ima više od 500 vrsta. To je zimzeleno grmlje sa malim cvetovima u obliku zvona različitih nijansi. Ne zahtevaju posebnu negu i bujno cvetaju od septembra do prvih mrazeva. Mogu se saditi od ranog proleća do kasne jeseni. Vole sunčana mesta i lagana, dobro drenirana tla. Heathers takođe treba obrezivati – to radimo samo u rano proleće (tj. na prelazu marta i aprila). Za zimu je dovoljno da ih obilno zalivate i prekrivate agrotekstilom – zahvaljujući kojem prezime za narednu sezonu.

Aster

Takođe poznata kao „Lepa Kata“. Pojavljuju se krajem avgusta i cvetaju čak do novembra. Spadaju u višegodišnje biljke za koje nije potrebna komplikovana nega – stoga ih često biraju početnici vrtlari. Obično narastu do 120-150 centimetara u visinu. Takođe su odlični za sadnju većih prostora, npr. oko ograde ili zgrade. Takođe su odlične kao rezano cveće u buketima i drugim kompozicijama.

