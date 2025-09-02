Krasula će eksplodirati od rasta: Samo pomešajte ova 2 sastojka iz kuhinje i sipajte ih u saksiju

Jednostavan trik koji će vašu krasulu pretvoriti u čudo cvetanja – lako i brzo!

Krasula ili drvo novca je biljka za koju se u feng šuiju smatra da je magnet za obilje. Ova vrsta sukulenta ima okrugle mesnate listove koji podsećaju na kovanice, a odatle i naziv drvo novca.

Nije komplikovana za negu, zahteva blagovremeno zalivanje (koje je tokom zimskih meseci izuzetno retko) i povoljno svetlo.

Kako bi vaše drvo novca bilo zdravo, napredno i puno cvetova, pokušajte da ga prihranite prirodnim sastojcima. Potrebni su joj kalcijum i fosfor koji pozitivno utiču na razvoj korenja, ali i na formiranje novih izdanaka. Takođe, azot podstiče zelenilo biljke, ali sa njim morate biti oprezni, jer u velikim količinama može nepovoljno uticati na krasulu.

Jedan od najboljih izbora za organsku prihranu krasule jeste od ljuske jajeta koje su izuzetno bogate kalcijumom. Ljuske jajeta sameljite u mlinu za kafu, pa 1 kašiku dobije tog praha pomešajte sa šećerom i sa 1 kašikom zemlje. Sve dobro izmešajte, sipajte u saksiju, pa zalijte biljku. Za dodatni efekat možete samleti koru od banane koja je takođe odličan način da prihranite cvet.

Pored prihrane, najvažniji sastojak za razvoj biljke je ljubav. Cveće osjeća vašu energiju, a ukoliko ga negujete sa puno ljubavi i osećanja, moguće je da će stalno rasti i razvijati se, piše Lovesensa.

