Krevet će mirisati na čisto: Cake za pranje jorgana u veš mašini

Svi jedva čekamo trenutak kada se nakon napornog radnog dana i svih obaveza koje nas dočekaju kada dođemo kući poslije posla zavučemo u svoj krevet i lagano utonemo u carstvo snova.

Veliki deo tog opuštajućeg ugođaja čini posteljina pa zato želimo uvek mekane i udobne jastuke, posteljinu i prekrivače. Posteljina treba biti kvalitetna budući da veliki deo života provodimo spavajući, a to znači da njeno čišćenje nije baš najjednostavniji poduhvat. Jedna od najkomplikovanijih stavki prilikom čišćenja posteljina definitivno je perjani jorgan, a danas vam donosimo mini vodič koji će vam pomoći da ga uvek operete i osušite na najbolji mogući način.

Potrebni materijali za čišćenje:

Blagi ili potpuno prirodni deterdžent

Teniska loptica

Uputstva za pranje:Stavite jorgan u vašu veš mašinu

Odaberite ciklus pranja za delikatne/nežne stvari i dodajte malenu količinu kvalitetnog blagog deterdženta. Budite umjereni sa količinom deterdženta koju stavljate.

Isperite jorgan u dva ciklusa kako biste bili sigurni da se sav deterdžent dobro isprao

Osušite jorgan u sušilici na najnižoj temperaturi. To može da potraje nekoliko sati, ali na taj način ćete sigurno znati da se perje dobro osušilo tako da ne postoji rizik od nastanka buđi.

Kako biste bili sigurni da će perje biti dovoljno paperjasto u sušilicu stavite tenisku lopticu. Cilj je da sprečite da se perje zgrudva i pomeša zajedno. Tokom procesa sušenja nekoliko puta izvadite jorgan i protresite ga kako bi se pravilno osušio.

Ako niste sto odsto sigurni da li se jorgan dobro osušio podignite ga i stanite ispod neke lampe. Ako kroz tkaninu možete da vidite grudvice znači da se jorgan još nije do kraja osušio i da ga treba vratiti u sušilicu. Ako neme grudvica to znači da je vaš jorgan vrlo verovatno suv i spreman.

