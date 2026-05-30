Krpa ili sunđer u kuhinji? Otkrivamo šta je pravi leglo bakterija i koji je izbor jedino higijenski!

Sunđer ili krpa: Šta stvarno krije vaša sudopera?

Onaj žuti sunđer pored sudopere, što ga menjamo tek kad se raspadne ili kad nas „miris“ podseti da je vreme, zapravo je najprljavija stvar u kući. Verovali ili ne, na njemu živi više bakterija nego na dasci od WC šolje. Čitali smo to po internetu sto puta, odmahujemo rukom i nastavljamo po starom.

Svi se lomimo oko dileme: šta je bolje, krpa ili sunđer?

Istina je da nije presudno šta koristite, već koliko brzo to može da se osuši. Dokle god su vlažni satima između dva pranja, oni postaju pravo leglo bakterija. Zato, neka vam bude pravilo: što brže se osuši, to je sigurnije za vašu kuhinju. Zdravlje na usta ulazi, ali ne mora baš preko prljavog sunđera!

Zašto sunđer u kuhinji gubi bitku sa krpom

Sunđer vam deluje praktično, ali on je zapravo prava „bomba“. Ima hiljade onih sitnih rupica koje satima zadržavaju vodu, ostatke ručka i masnoću. Bakterije to obožavaju! Ako imate malu kuhinju bez prozora, on ostaje mokar do sutra ujutru, a vi onda istim tim sunđerom perete šolje za prvu jutarnju kafu.

S druge strane, pamučna krpa je spas ako je lepo prostrete preko slavine da se luftira, osuši se za čas. A suva tkanina je za bakterije prava pustoš.

Tu većina nas greši: umesto da je raširimo, krpu zgužvamo i bacimo u ćošak sudopere, baš pored onog istog sunđera. Tada obe postaju leglo prljavštine. Zapamtite, nije kriv materijal, već naša navika – ključ je u tome da se sve lepo raširi i osuši.

Šta je higijenski sigurniji izbor za pranje sudova

Pamučna krpa koja se posle svake upotrebe ispere vrelom vodom, iscedi i razvuče da se osuši. To je odgovor u jednoj rečenici. Sunđer nikada ne uspeva da prođe ova tri koraka jer ga ne možete iscediti do kraja, a komore u sredini ostaju vlažne i kada vam se površina čini suvom.

Pravilo 7 dana koje retko ko poštuje

Sunđer ima rok od sedam dana, ne mesec. Posle nedelju dana, čak i ako ga svaki dan kuvate u mikrotalasnoj dva minuta na najjačoj temperaturi, struktura počinje da popušta i zadržava više nečistoće nego što čisti.

Krpa izdrži duže, pod uslovom da se pere u veš mašini na 60 stepeni, najmanje jednom nedeljno. Ne 40, ne 30. Šezdeset stepeni je donja granica na kojoj se ubija ono što vam je palo na sudove.

Greška broj jedan u svakoj kuhinji: Ovako pravimo leglo bakterija

Najveća greška koju skoro svi pravimo? Jedan sunđer za sve. Tanjiri, šerpe, sudopera, pa na kraju i radna ploča gde smo upravo sekli meso – sve istim sunđerom. To je najbrži put da „pokupite“ stomačni virus i da vikend provedete pored kreveta umesto na odmoru.

Zlatno pravilo je prosto: sunđer za sudove i krpa za radne površine moraju biti različite stvari. Najbolje je da imaju različite boje, da ne dođe do zabune. Na primer, žuti sunđer za sudove, plava krpa za ploču, bela za brisanje ruku. Boje nisu bitne, bitno je da se ne mešaju!

Kako da se krpa ne „usmrdi“ za dva dana?

Onaj neprijatan miris koji se oseti iz krpe nije znak da je krpa lošeg kvaliteta, već da se nije osušila kako treba. Ako krpa smrdi, to znači da je bakterije već „naseljavaju“.

Čim završite sa pranjem sudova, isperite krpu najtoplijom vodom koju imate, iscedite je koliko god možete. I najvažnije, raširite je. Nemojte je samo prebaciti preko slavine, jer ona često kaplje i krpa ostaje vlažna. Bolje je stavite na ručku rerne ili na neku šipku gde ima vazduha.

I za kraj, budite iskreni prema sebi. Ako ujutru krpa i dalje ima onaj kiseo miris, njen rok je istekao. Ne perite je iznova, samo je bacite u veš ili kantu i uzmite čistu. Zdravlje nema cenu, a jedna krpa sigurno ne vredi koliko odlazak kod lekara.

Da li je silikonski sunđer rešenje

Silikonski sunđer se brže suši i nema komore u kojima se zadržava voda, što ga čini čistijim od običnog žutog. Mana je što slabije skida zagorele ostatke i traži više deterdženta. Za svakodnevne sudove radi posao, za šerpu posle podvarka i dalje vam treba nešto grublje.

Kratak plan za vašu sudoperu

Sunđer menjate svakih sedam dana, ne svakih trideset

Krpa ide na 60 stepeni u veš jednom nedeljno

Dve odvojene stvari, dve različite boje, dve namene

Posle svake upotrebe, razvučeno na suvom mestu, ne zgužvano kraj sudopere

Kada ste poslednji put zaista promenili sunđer iznad svoje sudopere, a ne samo pomerili na drugu stranu? Napišite u komentarima koliko je star vaš sunđer u ovom trenutku, iskreno.

Koliko često treba menjati sunđer za sudove?

Najduže na sedam dana, čak i ako izgleda čisto. Posle nedelju dana broj bakterija u njemu raste brže od svakog pranja.

Da li kuvanje sunđera u mikrotalasnoj pomaže?

Pomaže, ali kratkoročno. Dva minuta na najjačoj temperaturi smanjuje bakterije, ali ih ne uklanja sve i ne produžava rok sunđeru.

Šta je bolje za masne tiganje, krpa ili sunđer?

Sunđer sa grubljom stranom, samo namenski za tiganje i šerpe. Krpa upija mast i posle se teško pere u veš mašini.

